Детские нарукавники и надувной круг: два уклониста хотели переплыть Тису (фото)

В месте, где планировали переплывать реку горе-беглецы, уже утонуло около двух десятков их "коллег"

На границе Украины и Румынии пограничники задержали двух мужчин, которые планировали скрыться от мобилизации. Для этого они в обход пограничных пропускных пунктов приняли решение переплыть Тису – причем решили сделать это с помощью детского снаряжения для плавания.

Об этом сообщается на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины. Задержанные – жители Закарпатья и Полтавской области.

Как оказалось, житель Закарпатья пообещал полтавчанину, что доставит последнего за границу, несмотря на запрет на выезд для военнообязанных мужчин. Беглецы решили переплыть Тису.

Для этого закарпатец обеспечил товарищу гидрокостюм и "надежное плавсредство" – надувной детский круг. Себе нашел надувные нарукавными с розовыми фламинго – конечно, тоже детские.

Бурную и опасную реку планировалось переплывать с детскими игрушками

Правда, "гений" не сказал полтавчанину, что на этом участке реки глубина в четыре метра, ширина — 50 метров, а течение настолько бурное, что более двух десятков "коллег"-беглецов нашли здесь свой конец. Потому что за услугу планировал получить 3200 долларов США.

Пограничники составили по задержанным административный протокол, а на горе-проводника также заявили в полицию из-за его незаконной попытки переправить человека через государственную границу Украины. Судьбу "плавсредств" в ГПСУ не сообщили.

Как сообщал "Телеграф", Украина может начать добиваться экстрадиции военнообязанных, выехавших за границу на основании поддельных справок военно-врачебной комиссии (ВЛК). Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

Западные СМИ оценили количество беглецов из Украины в более чем 20 тысяч человек. В ГНСУ говорят, что более 16 тысяч были задержаны на попытке незаконно преодолеть границу, а еще около семи тысяч "спалились" на поддельных документах.