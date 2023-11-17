На Западе посчитали, сколько мужчин сбежали из Украины: пограничники "успокоили"

Большинство пыталось пересечь границу пешком или вплавь

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, но не все готовы защищать Украину с оружием в руках, некоторые пытаются любыми путями покинуть страну, чтобы не оказаться на фронте. По данным британского издания ВВС, почти 20 тысяч мужчин сбежали из Украины с начала полномасштабной войны, чтобы избежать призыва в армию. Однако в ГПСУ заявили, что в 2023 году по сравнению с 2022 годом попыток нарушения госграницы стало меньше.

Как пишет ВВС, вывод о количестве уклонистов издание сделало на основании данных о нелегальном пересечении границы в соседних с Украиной Румынии, Молдовы, Польши, Венгрии и Словакии. Согласно им, 19 740 мужчин нелегально пересекли границу этих стран в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 113 мужчин пытались убежать, но были задержаны украинскими властями.

При этом 14 313 украинцев пытались пересечь границу пешком или вплавь, а остальные 6 800 рассчитывали на документы, полученные мошенническим способом. В них содержались фальшивые освобождения от призыва.

"Власть понимает, что это явление не является единичным и что оно распространено. К сожалению, я хотел бы подчеркнуть, что коррупция очень устойчива", — прокомментировал ситуацию представитель президента в Верховной Раде Федор Вениславский, добавив, что Украина делает "все возможное, чтобы свести количество случаев коррупции к минимуму".

При этом представитель Владимира Зеленского считает, что подавляющее большинство украинцев готовы защищать страну. "Я убежден, что стойкость и готовность украинцев защищать свою независимость, суверенитет и свободу составляет 95-99%", — сказал он.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде" отметил, что не владеет статистикой сопредельных стран. Также неизвестно, при каких обстоятельствах нарушения пограничного или миграционного законодательства могли быть задержаны те или иные лица.

По данным ГПСУ, с начала действия военного положения украинские пограничники задержали 16 700 мужчин, которые пытались незаконно пересечь границу. Еще более 7 тысяч человек были разоблачены при попытке пересечь границу по поддельным документам. По словам Демченко, по сравнению с 2022 годом попыток нарушения госграницы стало меньше.

В то же время, за 10 месяцев 2023 года пограничники отказали в выезде почти 43 тысячам граждан Украины, основная часть из них — мужчины, которые не подпадали под условия выезда из страны в военное положение. Это — на 17% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Демченко уточнил, что чаще всего пограничники фиксируют попытки незаконно перейти зеленый участок границы с Румынией и Молдовой. Наибольшее количество поддельных документов фиксируется на границе с Польшей.

За время военного положения разоблачены почти 300 преступных групп, которые специализировались на незаконной переправке мужчин через границу. Кроме того, 800 раз пытались подкупить инспекторов ГПСУ, чтобы те приняли решение о пропуске через границу. Общая сумма предлагаемых взяток составляет 8 миллионов грн.

Как сообщал "Телеграф", Украина может начать добиваться экстрадиции военнообязанных, которые выехали за границу на основании поддельных справок военно-врачебной комиссии (ВВК). Такое заявление сделал глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.