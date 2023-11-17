На Заході порахували скільки чоловіків втекли з України: прикордонники "заспокоїли"

Більшість намагалася перетнути кордон пішки або вплав

В Україні триває загальна мобілізація, але не всі готові захищати Україну зі зброєю в руках, дехто намагається будь-якими шляхами залишити країну, щоб не опинитися на фронті. За даними британського видання ВВС, майже 20 тисяч чоловіків втекли з України з початку повномасштабної війни, щоб уникнути призову до армії. Однак у ДПСУ заявили, що у 2023 році порівняно з 2022 роком спроб порушення держкордону поменшало.

Як пише ВВС, висновок про кількість ухилянтів видання зробило на підставі даних про нелегальний перетин кордону у сусідніх з Україною Румунії, Молдови, Польщі, Угорщині та Словаччині. Згідно з ними, 19 740 чоловіків нелегально перетнули кордон цих країн у період з лютого 2022 року по 31 серпня 2023 року. Ще 21 113 чоловіків намагалися втекти, але були затримані українською владою.

При цьому 14 313 українців намагалися перетнути кордон пішки або вплав, а решту 6 800 розраховували на документи, отримані шахрайським способом. Вони містили фальшиві звільнення від призову.

"Влада розуміє, що це явище не є поодиноким і що воно поширене. На жаль, я хотів би наголосити, що корупція дуже стійка", — прокоментував ситуацію представник президента у Верховній Раді Федір Вениславський, додавши, що Україна робить "все можливе, щоб звести кількість випадків корупції до мінімуму".

При цьому представник Володимира Зеленського вважає, що переважна більшість українців готова захищати країну. "Я переконаний, що стійкість та готовність українців захищати свою незалежність, суверенітет та свободу становить 95-99%", — сказав він.

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко у коментарі "Українській правді" зазначив, що не володіє статистикою суміжних країн. Також невідомо, за яких обставин порушення прикордонного чи міграційного законодавства могли бути затримані ті чи інші особи.

За даними ДПСУ, з початку дії воєнного стану українські прикордонники затримали 16 700 чоловіків, які намагалися незаконно перетнути кордон. Ще понад 7 тисяч людей було викрито під час спроби перетнути кордон за підробленими документами. За словами Демченка, порівняно з 2022 роком спроб порушення держкордону поменшало.

Водночас за 10 місяців 2023 року прикордонники відмовили у виїзді майже 43 тисячам громадян України, основна частина з них – чоловіки, які не підпадали під умови виїзду з країни у воєнний стан. Це на 17% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Демченко уточнив, що найчастіше прикордонники фіксують спроби незаконно перейти зелену ділянку кордону з Румунією та Молдовою. Найбільше підроблених документів фіксується на кордоні з Польщею.

За час воєнного стану викрито майже 300 злочинних груп, які спеціалізувалися на незаконному переправленні чоловіків через кордон. Крім того, 800 разів намагалися підкупити інспекторів ДПСУ, щоб ті ухвалили рішення про пропуск через кордон. Загальна сума пропонованих хабарів складає 8 мільйонів гривень.

Як повідомляв "Телеграф", Україна може почати добиватися екстрадиції військовозобов’язаних, які виїхали за кордон на підставі підроблених довідок військово-лікарської комісії (ВЛК). Таку заяву зробив голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія.