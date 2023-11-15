Спортсмен-уклоніст, що втік з України, став героєм у рф

Українець уже роздає інтерв’ю прокремлівським ЗМІ

Професійний рибалка, чемпіон світу з лову риби спінінгом з берега у складі збірної України Артур Білан розповів про нападки співвітчизників після того, як він не повернувся на батьківщину разом із національною командою, яка брала участь у турнірі в Італії.

Відповідний коментар Білана наводить прокремлівське видання РИА Новости. За словами Артура, йому прикро чути звинувачення у зраді, хоча знайшлися й ті, хто його підтримав.

"Звичайно ж, прикро (що багато хто відразу записав у зрадники). Але я побачив, скільки розумних і думаючих людей ще є. Підтримка була дуже висока — 90%", — заявив Білан.

Нагадаємо, про втечу Білана повідомив його колега по збірній Данило Лясов. Артур в особистому листуванні з капітаном команди повідомив, що отримав дві повістки, а "можливостей вирішити це питання немає". У результаті поки збірна України відпочивала перед дорогою додому, Білан зник у невідомому напрямку.

Додамо, що в росії Білан відразу став знаменитим. Російська пропаганда всіляко розкручує втечу спортсмена. Примітно, що Артуру вже навіть запропонували місце у збірній росії.

— Якщо він попросить притулку у рф, міг би посилити російську команду?

— Звісно, міг би посилити російську збірну. Він вигравав багато різних чемпіонатів. Сподіваюся, що Білан і спортсмени Запоріжжя та Херсона теж зроблять правильний вибір, — сказав так званий "президент Федерації рибальського спорту ЛНР" Ігор Бусигін "Матч ТВ".

На жаль, втеча спортсменів із країни носить не одиничний характер. Нещодавно гравець юнацького складу "Шахтаря" Олександр Роспутько втік із розташування команди після єврокубкового матчу в Бельгії і, ймовірно, вирушив до росії до родичів. Гірники пригрозили футболістові судом.