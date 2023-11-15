Жодних Ігор дружби! МОК виступив проти росії

рф планує великими призовими заманити спортсменів з усього світу

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив проти участі атлетів у так званих Іграх Дружби, які пройдуть у росії відразу після Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це заявив Директор департаменту зв’язків із національними олімпійськими комітетами МОК Джеймс Маклауд, передає Inside the Games. На цей час заборона має рекомендаційний характер.

"З огляду на зростання політизації світового спорту, ми просимо всі НОК проявляти обережність щодо цієї ініціативи.

Будь-яка участь НОК у Світових іграх дружби суперечила б не лише рекомендації виконкому МОК від 25 лютого 2022 року щодо міжнародних спортивних заходів, що проводяться в росії, а й суперечила б колективній меті олімпійського руху щодо збереження незалежності та автономії спорту", – заявив Маклауд.

Додамо, Літні Ігри дружби пройдуть в росії з 15 по 29 вересня 2024 року. рф також прийме Ігри БРІКС з 12 по 23 червня наступного року — за місяць до Олімпійських ігор — в Казані. Казань також прийме Ігри майбутнього у 2024 році, які відбудуться з 23 лютого по 3 березня.

Нагадаємо, МОК рекомендував спортивним федераціям допускати росіян та білорусів до участі у змаганнях у нейтральному статусі (без прапора та гімну). Рішення щодо участі представників країн-агресорів на Іграх у Парижі поки що не прийнято. Додамо, що росія цинічно запросила Україну на Ігри дружби.