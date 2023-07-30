Коли ніде вам не раді: стало відомо, скільки росія витратить на альтернативу Олімпіаді

Олімпіада пройде вже наступного року у Парижі

Альтернатива Олімпіаді, яку хочуть провести в росії, коштуватиме країні-агресору мільярди рублів.

Як пишуть росЗМІ, так звані "Всесвітні ігри дружби" обійдуться в 8,3 мільярда рублів.

Про це журналісти дізналися із проекту указу президента, підготовленого Міністерством спорту.

Нагадаємо, що літня Олімпіада пройде вже наступного року у Парижі. У Росії ж хочуть провести свої змагання із 27 видами спорту.

Планується, що вони відбудуться у червні 2024-го, а основним майданчиком для змагань стане Москва. Водночас у Єкатеринбурзі організують турніри з водних видів спорту, легкої атлетики та дзюдо.

За даними журналістів, 3,3 мільярди із зазначеної суми візьмуть із регіональних та федеральних бюджетів, а все інше — з інших джерел.

За словами організаторів, "Всесвітні ігри" проведуть для того, щоб популяризувати спорт і дозволити російським спортсменам продовжити кар’єру, багато хто з яких через санкції пропустить ОІ.

Раніше "Телеграф" писав, що росію офіційно не запросили на Ігри у Парижі.