Олимпиада пройдёт уже в следующем году в Париже

Альтернатива Олимпиаде, которую хотят провести в россии, обойдется стране-агрессору в миллиарды рублей.

Как пишут росСМИ, так называемые "Всемирные игры дружбы" будут стоить 8,3 миллиарда рублей.

Об этом журналисты узнали из проекта указа президента, подготовленного Министерством спорта.

Напомним, что летняя Олимпиада пройдёт уже в следующем году в Париже. В россии же хотят провести свои соревнования с 27 видами спорта.

Планируется, что они пройдут в июне 2024-го, а основной площадкой для соревнований станет Москва. В то же время в Екатеринбурге организуют турниры по водным видам спорта, лёгкой атлетике и дзюдо.

По данным журналистов, 3,3 миллиарда из указанной суммы возьмут из региональных и федеральных бюджетов, а всё остальное — из других источников.

По словам организаторов, "Всемирные игры" проведут для того, чтобы популяризовать спорт и позволить российским спортсменам продолжить карьеру, многие из которых из-за санкций пропустят ОИ.

Ранее "Телеграф" писал, что россию официально не пригласили на Игры в Париже.