рф планирует внушительными призовыми заманить спортсменов со всего мира

Международный олимпийский комитет (МОК) выступил против участия атлетов в так называемых Играх Дружбы, которые пройдут в рф сразу после Олимпиады-2024 в Париже.

Об этом заявил Директор департамента по связям с национальными олимпийскими комитетами МОК Джеймс Маклауд, передает Inside the Games. На данный момент запрет носит рекомендательный характер.

"Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы просим все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы.

Любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в рф, но и противоречило бы коллективной цели олимпийского движения по сохранению независимости и автономии спорта", – заявил Маклауд.

Добавим, Летние Игры дружбы пройдут в рф с 15 по 29 сентября 2024. россия также примет Игры БРИКС с 12 по 23 июня следующего года – за месяц до Олимпийских игр – в Казани. Казань также примет Игры будущего в 2024 году, которые пройдут с 23 февраля по 3 марта.

Напомним, МОК рекомендовал спортивным федерациям допускать россиян и белорусов к участию в соревнованиях в нейтральном статусе (без флага и гимна). Решение по участия представителей стран-агрессоров на Играх в Париже пока не принято. Добавим, что россия цинично пригласила Украину на Игры дружбы.