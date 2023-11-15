"Приповзуть на колінах і благатимуть": радянська чемпіонка видала чергову порцію маячні

Колишня спортсменка стала справжньою пропагандисткою кремля

Глава Федерації лижних гонок росії, триразова олімпійська чемпіонка з лижних перегонів (естафета) Олена Вяльбе вважає, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) "скасовує рф", рекомендуючи атлетам не брати участь в альтернативній Олімпіаді в росії.

Відповідну заяву Вяльбе наводить"Р-Спорт". Радянська чемпіонка вважає, що МОК приповзе до росії на колінах.

"Бах сказав, що не дуже радий, що росія проводить турніри якісь. Що це може вплинути на репутацію та інтерес до міжнародних організацій.

Я впевнена, що він, як колишній спортсмен, хоче, щоби змагалися зі всіма. Але є спонсори, котрі диктують, що треба робити. Потрібно скасувати рф – вони скасовують.

Нічого, почекаємо, вони самі ще приповзуть на колінах і благатимуть", — сказала Вяльбе.

У мережі лише посміялися зі слів колишньої лижниці. Користувачі жартують, що спортсменка несе маячню.

Раніше Вяльбе дорікнула Заходу в бажанні знищити росію. Крім того, Олена назвала внутрішні змагання в росії з лижних перегонів "справжнім чемпіонатом світу", адже росіян не пустили на ЧС-2023 у Словенії.