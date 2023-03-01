"Викликайте невідкладну допомогу": у росії оголосили місцеві змагання чемпіонатом світу

Росіяни, схоже, живуть у паралельній реальності

У росії назвали місцеві змагання з лижних перегонів у Малинівці "Чемпіонські висоти" справжнім чемпіонатом світу. Напередодні російський лижник зганьбився на фініші.

Відповідну заяву зробила глава Федерації лижних перегонів рф (ФЛГР) в ефірі "Матч ТВ", передає Sports.ru. Паралельно змаганням у Малинівці, де виступають лише росіяни, у Планиці (Словенія) проходить чемпіонат світу з лижного спорту. Росіяни та білоруси, як представники країн-агресорів, усунуті від міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації лижного спорту (FIS).

"Шикарні перегони! Я впевнена, що сьогодні всі вболівальники були просто в захваті. Тому що така боротьба — від початку і до кінця. Причому такий, як всі вважають, явний фаворит все-таки не виграв в одну хвіртку, йому довелося попотіти. Нелегко. дається гонка навіть таким великим фаворитам, як Олександр Большунов.

Знаєте що можу сказати? Ми називаємо їх як альтернативні там ігри, зараз паралельно з нами проходить чемпіонат світу. Саме, мабуть, у них там альтернативні ігри, а у нас справжній чемпіонат світу. Які щільні, які чудові результати! — сказала Вяльбе.

У мережі лише посміялися зі слів Вяльбе. Один із користувачів пожартував, що Олені необхідна допомога лікарів.

Раніше російський лижник-чемпіон Олександр Большунов назвав ЧС у Словенії "брудним" через недопуск росіян. Нагадаємо, російська лижниця Вероніка Степанова назвала владу Норвегії "режимом".