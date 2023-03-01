"Вызывайте неотложку": в россии объявили местные соревнования чемпионатом мира

Россияне, похоже, живут в параллельной реальности

В россии назвали местные соревнования по лыжным гонкам в Малиновке "Чемпионские высоты" настоящим чемпионатом мира. Накануне российский лыжник опозорился на финише.

Соответствующее заявление сделала глава Федерации лыжных гонок россии (ФЛГР) в эфире "Матч ТВ", передает Sports.ru. Параллельно соревнованиям в Малиновке, где выступают только россияне, в Планице (Словения) проходит чемпионат мира по лыжному спорту. Россияне и белорусы, как представители стран-агрессоров, отстранены от международных соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

"Шикарная гонка! Я уверена, что сегодня все болельщики были просто в восторге. Потому что такая борьба – от начала и до конца. Причем такой, как все считают, явный фаворит все-таки не выиграл в одну калитку, ему пришлось попотеть. Нелегко дается гонка даже таким великим фаворитам, как Александр Большунов.

Знаете, что могу сказать? Мы называем их вроде альтернативные там игры, сейчас параллельно с нами проходит чемпионат мира. Как раз, наверное, у них там альтернативные игры, а у нас настоящий чемпионат мира. Какие плотные, какие классные результаты!" – сказала Вяльбе.

В сети лишь посмеялись над словами Вяльбе. Один из пользователей пошутил, что Елене необходима помощь врачей.

Ранее российский лыжник-чемпион Александр Большунов назвал ЧМ в Словении "грязным" из-за недопуска россиян. Напомним, российская лыжница Вероника Степанова назвала власти Норвегии "режимом".