Бывшая спортсменка стала истинной пропагандисткой кремля

Глава Федерации лыжных гонок россии, трехкратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам (эстафета) Елена Вяльбе считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) "отменяет россию", рекомендуя атлетам не участвовать в альтернативной Олимпиаде в рф.

Соответствующее заявление Вяльбе приводит "Р-Спорт". Советская чемпионка считает, что МОК приползет к рф на коленях.

"Бах сказал, что не очень рад, что россия проводит турниры какие-то. Что это может повлиять на репутацию и интерес к международным организациям.

Я уверена, что он, как бывший спортсмен, хочет, чтобы соревновались все. Но есть спонсоры, которые диктуют, что нужно делать. Нужно отменить рф – они отменяют.

Ничего, подождем, они сами еще приползут на коленях и будут умолять", – сказала Вяльбе.

В сети лишь посмеялись над словами бывшей лыжницы. Пользователи шутят о том, что спортсменка несет бред.

Ранее Вяльбе упрекнула мир в желании уничтожить россию. Кроме того, Елена назвала внутренние соревнования в рф по лыжным гонкам "настоящим чемпионатом мира", ведь россиян не пустили на ЧМ-2023 в Словении.