"Ему дали лыжей по башке?" Памятник российскому лыжнику вызвал шквал шуток в сети (фото)

"Лыжник" уже получил второе имя "муж Алёнки"

Россияне не перестают удивлять и смешить мир своими произведениями искусства, — в этот раз поводом для обсуждения стал арт-объект "Лыжник" в Кунгуре Пермского края рф.

Данный "лыжник" имеет такие странные пропорции лица и тела, что его уже сравнили с нашумевшей нововоронежской "Аленкой". Более того, новую скульптуру прозвали "мужем Аленки".

Памятник Аленке и Лыжнику

Статую лыжника установили на лыжной базе "Снежинка", ее автор, — Антон Киряков, — утверждает, что сам был прототипом, не обижается за сравнения с "Аленкой" и намерен в дальнейшем продолжать создавать подобные скульптуры.

Памятник Лыжнику сзади тоже выглядит не очень

"Я фотографировал себя в шапке спортивной, чтобы не ошибиться в пропорциях. Про какие-то недоработки я знаю, принимаю критику. Аленку эту я тоже видел. В принципе, сама Аленка сделана же неплохо, не считая лица. Меня не обижают сравнения", — говорит автор скульптуры.

Стоит заметить, что и помимо сравнения с Аленкой, в сети и просто посмеялись над статуей.

"Я думала мужику 60 лет", "Копия мой бывший", "Да, искусство скатилось. А какие памятники делали в СССР", "Выходит я тоже, в некоторой степени, художник", "Наверное, я что-то не понимаю в искусстве", "Ну и рожа…", "Детский сад", "Днище", "А почему простой парнишка-спортсмен страдает косоглазием, ему лыжей по башке дали что ли?", "Что ж страшные такие?", "Что они все там пили, включая статую?", — пишут в комментариях.

Как сообщал "Телеграф", россияне смешат общественность не только своими культурными новшествами, но и космическими притязаниями, — в частности, в Татарстане заявили о намерении колонизировать спутники Юпитера.