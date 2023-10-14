"Йому дали лижею по голові?" Пам’ятник російському лижнику викликав шквал жартів у мережі (фото)

"Лижник" вже отримав друге ім’я "чоловік Альонки"

Росіяни не перестають дивувати і смішити світ своїми витворами мистецтва, — цього разу приводом для обговорення став арт-об’єкт "Лижник" у Кунгурі Пермського краю росії.

Цей "лижник" має такі дивні пропорції обличчя і тіла, що його вже порівняли зі скандально відомою нововоронезькою "Альонкою". Більше того, нову скульптуру прозвали "чоловіком Альонки".

Пам’ятник Альонці та Лижнику

Статую лижника встановили на лижній базі "Сніжинка", її автор, Антон Кіряков, стверджує, що сам був прототипом, не ображається за порівняння з Альонкою і має намір надалі продовжувати створювати подібні скульптури.

Лижник ззаду теж виглядає не дуже

"Я фотографував себе в спортивній шапці, щоб не помилитися в пропорціях. Про якісь недоробки я знаю, приймаю критику. Альонку цю я теж бачив. В принципі, сама Альонка зроблена ж непогано, не рахуючи обличчя. Мене не ображають порівняння", – каже автор скульптури.

Варто зауважити, що й крім порівняння з Альонкою, в мережі просто посміялися з статуї.

"Я думала мужику 60 років", "Копія мій колишній", "Так, мистецтво скотилося. А які пам’ятники робили в СРСР", "Виходить я теж, певною мірою, художник", "Напевно, я щось не розумію в мистецтві", "Ну і пика…", "Дитячий садок", "Днище", "А чому простий хлопчина-спортсмен страждає на косоокість, йому лижую по голові дали чи що?", "Що ж страшні такі?", "Що вони всі там пили, включаючи статую?", — пишуть у коментарях.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни змішають громадськість не лише своїми культурними нововведеннями, а й космічними амбіціями, — зокрема, в Татарстані заявили про намір колонізувати супутники Юпітера.