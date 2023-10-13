Більше нікуди подіти половину трильярда: в росії замахнулися на супутники Юпітера

Навіть російські вчені сміються з цієї ідеї

Росіяни вже безліч разів відрізнялися феєричними фантазіями про підкорення космосу, але цього разу вони перевершили самих себе, — у російському Татарстані представили космічну програму, у межах якої планується в недалекому майбутньому колонізувати супутники Юпітера.

Хоча це дуже малоймовірно, у рамках програми планується виділити на підкорення космосу 491 трильйон рублів (майже половина трильярда). У гривнях це приблизно 182 трильйони.

З амбітною програмою виступив гендиректор татарстанської особливої економічної зони "Алабуга" Тимур Шагівалєєв, — він запропонував план щодо включення до своєї "особливої економічної зони" супутників Юпітера.

Згідно з планом, пропонується така колонізація супутників:

на Європі — створення аглокластера сільгосппродукції для забезпечення сусідніх кластерів (114 трлн руб); на Іо, — створення кластера з розвитку важкої промисловості (121 трлн руб); на Калісто, — розвиток біотехнологій з клонування людини та продовження життя до 700 років (176 трлн руб); на Ганімеді, — розміщення хостелів та інфраструктури (80 трлн руб).

Автори цієї ідеї вважають, що при вкладенні 491 трлн руб вдасться створити 40 млн нових робочих місць та отримати 625 трлн руб податкових надходжень. При цьому експедиція вже нібито може відбутися через 25 років.

Цікаво, що президент Татарстану Рустам Мініханов підписав цей план.

При цьому навіть самі росіяни сприйняли цей план зі скептицизмом. Наприклад, російський астроном, старший науковий співробітник Астрономічного інституту ім. Штернберга Володимир Сурдін заявив: "Цей проєкт чистої води фентезі, грубо кажучи, фейк. Вони навіть не уявляють, що там у них, що вони хочуть уявляти і навіщо їм це треба".

Інші фахівці та вчені стверджують, що росії потрібно спочатку дістатися Місяця та Марса, а потім уже замахуватися на супутники Юпітера.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що днями у росії на Орбіті протік модуль "Наука".