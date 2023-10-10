Російський космічний модуль протікає на орбіті: чому це велика ганьба для рф

Витік може вплинути на місії американців

Росія знову зганьбилася в космосі після нещодавнього провального запуску станції "Луна-25". Цього разу на модулі "Наука" стався витік.

Про це 9 жовтня повідомило NASA, передає spacenews.com, а пізніше підтвердили й в "Роскосмосі". Варто зазначити, що це третій подібний випадок із російським обладнанням у космосі за менш ніж рік.

Так, у понеділок близько 13:00 диспетчери американського космічного агентства помітили "пластівці", які летіли з багатоцільового російського наукового модуля "Наука" у відкритий космос. Згодом з’ясувалося, що стався витік системи охолодження із резервного радіатора. Коли саме він почався, поки невідомо, також немає інформації про те, коли витік буде усунено. Відомо, що на 12 та 20 жовтня заплановані виходи в космос американців і поки що неясно, чи вплине НП на ці плани. Щодо екіпажу МКС, то йому небезпека через витік не загрожує.

Зазначимо, що за майже рік у росії траплялося кілька надзвичайних подій у космосі. Так, у грудні 2022 року зламалася система охолодження на кораблі "Союз МС-22", і його довелося замінити іншим. Через це космонавти повернулися з місії на Землю на 6 місяців пізніше, ніж планувалося.

У лютому 2023 року витік теплоносія стався із системи охолодження вантажного корабля "Прогрес", через що під час посадки він обгорів. Причиною в обох випадках назвали космічне сміття, яке могло завдати пошкодження, або мікрометеорит.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у серпні 2023 року росія запустила до космосу станцію "Луна-25", щоб дослідити супутник Землі. Проте корабель розплющився об Місяць через технічні неполадки невдовзі після запуску.