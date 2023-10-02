Чудо-планети, які плавають. Телескоп Вебба показав унікальні космічні об'єкти, які не піддаються поясненню

Космос продовжує нас дивувати

Вчені під час спостережень через телескоп Джеймса Вебба (James Webb) помітили "планети" розміром з Юпітер, які вільно плавають у космосі у туманності Оріона та навіть обертаються один навколо одного. Інтригуючим є те, що ці об’єкти, здається, рухаються парами. Вчені, які виявили їх, назвали їх подвійними об’єктами маси Юпітера (Jupiter-Mass Binary Objects) або "Джамбо" ("JuMBO").

Причина їх появи залишається загадкою, а їхнє виявлення може свідчити про існування нової астрономічної категорії. "Телеграф" розповідає, у чому унікальність "Джамбо":

Світи, які не піддавалися поясненню

Під час спостережень було виявлено десятки об’єктів розміром із планету: вони надто малі, щоб бути зірками, але також не підлягають традиційному визначенню планети, оскільки не обертаються навколо "батьківської" зірки. Ці об'єкти не піддавалися поясненню, тому їх назвали "подвійними об’єктами маси Юпітера".

Це може свідчити про існування нової астрономічної категорії, бо змішує наявні теорії формування зірок та планет, які припускають, що об’єкти розміром з Юпітер не можуть бути утворені за допомогою процесу, який породжує зірки всередині хмар пилу та газу, знайдених у туманності, передає Guardian.

"Щось не так з нашим розумінням утворення планет, утворення зірок — або обох. Вони не повинні існувати", — сказав Семюель Пірсон, науковець Європейського космічного агентства, який працював над спостереженнями.

JuMBO

Туманність Оріона — область зореутворення на відстані 1350 світлових років від Землі, розташована в поясі північної півкулі сузір’я Оріона. Його давно вивчають астрономи, але вчені, які брали участь у дослідженні цього району за допомогою нового телескопа Вебба, кажуть, що нові зображення є "на сьогодні" найкращими.

"Джамбо", здається, є меншим класом газоподібних об’єктів з температурою понад 1000 градусів за Фаренгейтом (більше 500 градусів за Цельсієм). Вони розділені приблизно у 200 разів більшою відстанню між Землею та Сонцем, обертаючись один проти одного на шляхах, які займають понад 20 тисяч років. Вік "Джамбо" — близько 1 мільйона років, тобто, це немовлята в астрономічних термінах

Однією з теорій їх виникнення є те, що ці об’єкти "виросли" з областей туманності, де щільність матеріалу була недостатньою для створення повноцінних зірок. Інша — що вони були створені навколо зірок, а потім викинуті в міжзоряний простір через різні взаємодії. Гіпотеза про викид є наразі найпопулярнішою.

ESA опублікує повне зображення M42 на своєму порталі EsaSky, який дозволить кожному досліджувати загальнодоступні астрономічні дані. Початкові документи з описом опитування та відкриття "Джамбо" розміщені на сервері попереднього друку.

JuMBO відразу ж привернули увагу астрономів

"Моя реакція коливалася від: "Що?!?" на "Ви впевнені?" до "Це просто так дивно!" "Як можуть подвійні планети бути викинуті разом?", — згадує доктор Гайді Хаммел, міждисциплінарний вчений JWST, передає BBC News. Вона сказала, що не існує моделей формування планетної системи, які б передбачали викид подвійних пар планет.

"Але… можливо, всі регіони зореутворення містять ці подвійні Юпітери (і, можливо, навіть подвійні Нептуни та подвійні Землі), і у нас просто не було достатньо потужного телескопа, щоб побачити їх раніше", — додала вона.

"Пальці" з регіону BN-KL в Оріоні, утворені з газу, викинутого під час вибуху в центрі щільної молекулярної хмари

Нові спостереження складно пояснити, оскільки із сотень знайдених об’єктів розміром приблизно з Юпітер десятки знаходяться в таких парах.

"Як ви можете викинути дві речі з орбіти зірки у хаотичній взаємодії та змусити їх знову злипнутися?" — запитав професор Марк МакКогрін, старший радник з науки та досліджень Європейського космічного агентства (ESA).

Здається, існує механізм, який формує ці об’єкти, каже професор Метью Бейт, керівник відділу астрофізики Ексетерського університету.

"Я не знаю, як пояснити велику кількість об’єктів, які вони бачили. Здається, нам чогось не вистачає в усіх теоріях, які ми маємо досі. В останнє десятиліття багато хто з нас думав, що добре розуміє формування зірок. Отже, це дійсно дуже, дуже дивовижний результат, і ми збираємося багато чому навчитися з нього", — сказав Бейт.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли у жовтні можна буде спостерігати місячне затемнення одночасно з повнею.