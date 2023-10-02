Місячне затемнення співпаде з повнею: коли в жовтні можна побачити рідкісне астрономічне явище

Повним яскравим Місяцем мисливців можна буде милуватися кілька днів

Космос продовжує тішити українців гарними видами нічного неба. Повний місяць у жовтні припадає на ту саму дату, що й часткове місячне затемнення. Спостерігати одночасно два астрономічні явища можна буде 28 жовтня.

Часткове місячне затемнення 28 жовтня можна буде побачити в Європі, Азії, Австралії, Африці, Північній Америці, Північній/Східній частині Південної Америки, Тихому океані, Атлантиці, Індійському океані, Арктиці та Антарктиді, повідомляє Space.com. Триватиме затемнення 4 години 25 хвилин. Початок можна побачити з 19:35 GMT (за Києвом 22:35) Максимальне затемнення має бути о 23:14 за Київським часом.

Що ж до повні, то в жовтні вона носитиме назву Мисливського місяця. Вважається, що ця назва походить від того, що це був сигнал мисливцям готуватися до майбутньої зими, виходячи на полювання. Пік жовтневого повного Місяця припадає на суботу, 28 жовтня 2023 року, однак милуватися великим Місяцем можна буде кілька ночей поспіль. Місяць Мисливця сходить приблизно в один і той же час протягом кількох ночей, тому починати його спостерігати можна з 27 жовтня.

Коли Місяць рухається над горизонтом під час заходу сонця, він може здаватися більшим і помаранчевим, що може дозволити зробити гарні кадри фотографам. "Телеграф" показував, які зображення вдалося зняти професійним фотографам та аматорам під час Місяця врожаю у вересні.