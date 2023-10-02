Лунное затмение совпадет с полнолунием: когда в октябре можно увидеть редкое астрономическое явление

Полной яркой Луной охотников можно будет любоваться несколько дней

Космос продолжает радовать украинцев красивыми видами ночного неба. Полнолуние в октябре приходится на ту же дату, что и частичное лунное затмение. Наблюдать одновременно два астрономических явления можно будет 28 октября.

Частичное лунное затмение 28 октября можно увидеть в Европе, Азии, Австралии, Африке, Северной Америке, Северной/Восточной части Южной Америки, Тихом океане, Атлантике, Индийском океане, Арктике и Антарктиде, сообщает Space.com. Затмение будет длиться 4 часа 25 минут. Начало можно увидеть с 19:35 GMT (по Киеву 22:35) Максимальное затмение должно быть в 23:14 по Киеву.

Что касается полнолуния, то в октябре оно будет носить название Охотничьей луны. Считается, что это название происходит от того, что это был сигнал охотникам готовиться к предстоящей зиме, выходя на охоту. Пик октябрьской полной Луны приходится на субботу, 28 октября 2023 года, однако любоваться большой Луной можно будет несколько ночей подряд. Луна Охотника восходит примерно в одно и то же время в течение нескольких ночей, поэтому ее можно наблюдать с 27 октября.

Когда Луна движется над горизонтом во время заката, она может казаться большей и оранжевой, что может позволить сделать хорошие кадры фотографам. "Телеграф" показывал, какие изображения удалось снять профессиональным фотографам и любителям во время Луны урожая в сентябре.