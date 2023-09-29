Последнее суперлуние года: в небе над Украиной взошла необычная Луна (эксклюзивные фото)

"Урожайная Луна" помогала в прошлом тем, кто работал в полях

В небе над Киевом можно наблюдать последнее суперлуние 2023 года. Над столицей виднеется большая и круглая полная Луна.

Невероятные фото вечерней столицы сделал фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов. Это четвертое и последнее суперлуние в этом году, сообщают на портале Science alert.

Полнолуние началось вечером 28 сентября и продлится также 29 сентября. Первая супер-Луна взошла в июле, две пришлись на август и последняя — в сентябре.

Что такое суперлуние? Это то же самое полнолуние, но в момент, когда Луна находится в перигее или около него, то есть в точке своей орбиты, которая ближе всего к Земле. В общем перигее Луна находится на расстоянии 363 396 км от Земли.

В период суперлуния Луна светит на треть ярче, а выглядит на 14% больше. Из-за этого небесное тело кажется еще более сияющим на ночном небосводе. Кроме того, в суперлуние Луна восходит раньше, чем в обычные дни, из-за этого промежуток между заходом Солнца и восходом Луны меньше.

У последнего в 2023 году суперлуния есть особое название — "Урожайная Луна". Появилось оно из-за того, что случилось вскоре после сентябрьского равноденствия, которое произошло 22 сентября. Во времена, когда украинцы еще собирали урожай руками, яркая супер-Луна помогала осветить вечер после захода Солнца, а это давало дополнительное время для сбора урожая.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в сети поделились фото Голубой Луны. Жители планеты из разных уголков смогли увидеть это необычное явление.