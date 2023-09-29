Останній супермісяць року: у небі над Україною зійшов незвичайний Місяць (ексклюзивні фото)

"Урожайний Місяць" допомагав у минулому тим, хто працював у полях

У небі над Києвом можна спостерігати останній супермісяць 2023 року. Над столицею видніється великий і круглий повний Місяць.

Неймовірні фото вечірньої столиці зробив фотограф "Телеграфа" Ян Доброносов. Це четвертий і останній супермісяць цього року, повідомляють на порталі Science alert.

Повний місяць розпочався ввечері 28 вересня і триватиме також 29 вересня. Перша супер-Луна зійшла в липні, дві припали на серпень і остання — у вересні.

Що таке супермісяць? Це той самий повний місяць, але в момент, коли Місяць перебуває в перигеї або біля нього, тобто в точці своєї орбіти, яка найближча до Землі. У загальному перигеї Місяць перебуває на відстані 363396 км від Землі.

У період супермісяця Місяць світить на третину яскравіше, а виглядає на 14% більше. Через це небесне тіло здається ще більш сяючим на нічному небосхилі. Крім того, в супермісяць Місяць сходить раніше, ніж у звичайні дні, через це проміжок між заходом Сонця і сходом Місяця менший.

Останній у 2023 році супермісяць має особливу назву — "Урожайний Місяць". З’явилася вона через те, що стався невдовзі після вересневого рівнодення, яке відбулося 22 вересня. За часів, коли українці ще збирали врожай руками, яскравий супермісяць допомагав осяяти вечір після заходу Сонця, а це давало додатковий час для збирання врожаю.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у мережі поділилися фото Блакитного Місяця. Жителі планети з різних куточків спромоглися побачити це незвичайне явище.