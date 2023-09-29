Вересень закінчується: чи чекати магнітних бур в останні дні місяця

Залишилось ще трошки потерпіти

Землю вже який день тероризує геомагнітний шторм, потужність якого потроху падає. Геоактивність на нашій планеті триматиметься ще 29 вересня, а вже наступного дня зменшиться до невеликого збурення.

Як повідомляє сайт відстеження космічної погоди Spaceweather, ці вихідні будуть зовсім іншими. Жодні викиди корональної маси (CME) не прямуватимуть до Землі, і магнітне поле нашої планети повинно залишитись спокійним і тихим.

А фахівці з сайту Meteoagent нагадують про графік геомагнітних штормів до кінця вересня та на початку жовтня.

Геомагнітний шторм, силою 6 балів, протримається на Землі 29 вересня, а от 30 вересня він зміниться на магнітне збурення 4 балів потужності.

Перший тиждень наступного місяця не принесе ані магнітних бур, ані збурень.

Магнітною бурею вважаються геомагнітні коливання силою від 5 балів і вище — вони здатні впливати на роботу супутників, електромереж на Землі, а багато вагітних, людей похилого віку та з хронічними хворобами скаржаться на мігрені та погане самопочуття під час посиленої магнітної активності.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що вчені дослідили, чи впливає сонячна активність на погоду на прикладі планети Нептуна. Фахівці робили знімки планети протягом 28 років.