Сентябрь заканчивается: ждать ли магнитных бурь в последние дни месяца

Осталось еще немного потерпеть

Землю уже какой день терроризирует геомагнитный шторм, мощность которого понемногу падает. Геоактивность на нашей планете будет держаться еще 29 сентября, а на следующий день уменьшится до небольшого возмущения.

Как сообщает сайт отслеживания космической погоды Spaceweather, эти выходные будут совсем другими. Никакие выбросы корональной массы (CME) не будут направляться на Землю, и магнитное поле нашей планеты должно остаться спокойным и тихим.

А специалисты с сайта Meteoagent напоминают о графике геомагнитных штормов до конца сентября и начале октября.

Геомагнитный шторм, силой 6 баллов, продержится на Земле 29 сентября, а вот 30 сентября он сменится магнитным возмущением 4 баллов мощности.

Первая неделя следующего месяца не принесет ни магнитных бурь, ни возмущений.

Магнитной бурей считаются геомагнитные колебания силой от 5 баллов и выше — они способны влиять на работу спутников, электросетей на Земле, а многие беременные, пожилые люди и с хроническими болезнями жалуются на мигрени и плохое самочувствие во время усиленной магнитной активности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ученые исследовали, влияет ли солнечная активность на погоду на примере планеты Нептуна. Специалисты делали снимки планеты в течение 28 лет.