Сонце відірвало хвіст рідкісної зеленої комети: пригода потрапила на відео

Не всі вчені очікували, що комета переживе зближення із Сонцем

Зелена комета Нісімура, яка на початку вересня рекордно близько підійшла до Сонця, втратила частину хвоста під час зіткнення із сонячним штормом, проте всупереч очікуванням змогла пережити його та ще зможе порадувати любителів космосу можливістю помилуватися рідкісним видовищем.

Як повідомляє Live Science, відео інциденту зміг зняти апарат Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO-A), що належить NASA. Як видно на кадрах, шлейф плазми врізався у комету та відірвав їй хвіст.

Повідомляється, що інцидент стався 22 вересня, коли Нісімура вже почала віддалятися від нашої зірки.

Варто зазначити, що деякі вчені взагалі не очікували, що комета переживе подорож до нашої зірки, оскільки вона наблизилася на відстань 33 мільйони кілометрів. Що, до речі менше, ніж відстань від Сонця до Меркурія. Однак попри скепсис, Нісімура все ж таки змогла пережити це і благополучно почала рух у місце свого походження — хмару Оорта.

При цьому такий небезпечний маневр не вплинув на траєкторію руху комети, а тому, за прогнозами вчених, вона рушить спочатку в пояс астероїдів між Землею і Марсом, де зможе "набрати сил" і знову засяяти в зоряному небі. А тому спостерігачі з нашої планети все ще зможуть помилуватися цим рідкісним явищем.

Згідно з розрахунками, Нісімуру вже бачили в небі близько 430 років тому, а тому швидше за все наступного разу люди її побачать ще нескоро.

Нагадаємо, в NASA днями опублікували серію зображень із п’яти найзагадковіших об’єктів далекого космосу, відомих астрономам.