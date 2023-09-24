Зонд NASA вперше в історії привіз на Землю ґрунт з астероїда: йому 2 мільярди років (відео)

Місія унікальна у своєму роді

У пустелі штату Юта (США) після семирічного перебування в космосі приземлилася капсула із зразками ґрунту з астероїда Бенну.

Як поінформувала пресслужба NASA, апарат OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) завершила першу частину своєї місії та скинула капсулу з астероїдним ґрунтом на висоті 102 тисяч кілометрів від Землі.

Після цього апарат змінив маршрут і вирушив до астероїда Апофіс, тоді як капсула зі зразками успішно досягла поверхні Землі і була підібрана вченими в Юті.

Згідно зі звітом NASA, під час спуску сталася позаштатна ситуація, а головний парашут капсули відкрився на висоті 6 тисяч метрів, хоча мав відкритися на висоті 1,5 тисячі метрів. Що стало причиною неполадки поки невідомо, проте, попри все, це не позначилося на стані капсули і вона досягла поверхні без пригод.

Як відомо, місію OSIRIS-REx було запущено у 2016 році, а її метою був астероїд Бенну, на якому вона мала взяти зразки ґрунту та повернути їх на Землю. До поверхні астероїда корабель дістався 2018 року.

Сам же маневр наближення та забору матеріалу відбувся лише наприкінці 2020 року, коли з поверхні було піднято 250 плюс-мінус 100 грамів матеріалу, хоча спочатку планувалося взяти лише 60.

Контейнер зі зразками, який було спущено на Землю 24 вересня, буде доставлено до Космічного центру Джонсона, де його вивчать вчені. Основний апарат вирушить до астероїда Апофіс для нової місії.

Як відомо, Бенну є навколоземним астероїдом, який розташований десь за 0,5 а.е від Землі. Він був відкритий в 2013 році і вважається, що він потенційно може впасти на Землю з ймовірністю 1 до 4000.

За оцінками його вік становить близько 2 мільярдів років.

Як повідомлялося раніше, американський марсохід Perseverance зміг довести, що марсіанська атмосфера придатна для того, щоб одержувати з неї кисень.