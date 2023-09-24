Зонд NASA впервые в истории привез на Землю грунт из астероида: ему 2 миллиарда лет (видео)

Миссия уникальна в своем роде

В пустыне штата Юта (США) после семилетнего нахождения в космосе приземлилась капсула с образцами грунта с астероида Бенну.

Как проинформировала пресс-служба NASA, аппарат OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) завершила первую часть своей миссии и сбросила капсулу с астероидным грунтом на высоте 102 тысячи километров от Земли.

После этого аппарат сменил маршрут и отправился к астероиду Апофис, в то время, как капсула с образцами успешно достигла поверхности Земли и была подобрана учеными в Юте.

Согласно отчету NASA, во время спуска произошла внештатная ситуация, а главный парашют капсулы открылся на высоте в 6 тысяч метров, хотя должен был открыться на высоте в 1,5 тысячи метров. Что стало причиной неполадки пока неизвестно, однако судя по всему это не сказалось на состоянии капсулы и она достигла поверхности без происшествий.

Как известно, миссия OSIRIS-REx была запущена в 2016 году, а ее целью являлся астероид Бенну, на котором она должна была взять образцы грунта и вернуть их на Землю. К поверхности астероида корабль добрался в 2018 году.

Сам же маневр приближения и забора материала произошел лишь в конце 2020 года, когда с поверхности было поднято 250 плюс-минус 100 грамм материала, хотя изначально планировалось взять лишь 60.

Контейнер с образцами, который был спущен на Землю 24 сентября, будет доставлен в Космический центр Джонсона, где его изучат ученые. Основной аппарат же отправится к астероиду Апофис для новой миссии.

Как известно, Бенну является околоземным астероидом, который расположен где-то в 0,5 а.е от Земли. Он был открыт в 2013 году и считается, что он потенциально может упасть на Землю с вероятностью 1 к 4000.

Согласно оценкам его возраст составляет около 2 миллиардов лет.

Как сообщалось ранее, американский марсоход Perseverance смог доказать, что марсианская атмосфера пригодна для того, чтобы получать из нее кислород.