Зонд NASA впервые в истории привез на Землю грунт из астероида: ему 2 миллиарда лет (видео)
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Миссия уникальна в своем роде
В пустыне штата Юта (США) после семилетнего нахождения в космосе приземлилась капсула с образцами грунта с астероида Бенну.
Как проинформировала пресс-служба NASA, аппарат OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security Regolith Explorer) завершила первую часть своей миссии и сбросила капсулу с астероидным грунтом на высоте 102 тысячи километров от Земли.
После этого аппарат сменил маршрут и отправился к астероиду Апофис, в то время, как капсула с образцами успешно достигла поверхности Земли и была подобрана учеными в Юте.
Согласно отчету NASA, во время спуска произошла внештатная ситуация, а главный парашют капсулы открылся на высоте в 6 тысяч метров, хотя должен был открыться на высоте в 1,5 тысячи метров. Что стало причиной неполадки пока неизвестно, однако судя по всему это не сказалось на состоянии капсулы и она достигла поверхности без происшествий.
Как известно, миссия OSIRIS-REx была запущена в 2016 году, а ее целью являлся астероид Бенну, на котором она должна была взять образцы грунта и вернуть их на Землю. К поверхности астероида корабль добрался в 2018 году.
Сам же маневр приближения и забора материала произошел лишь в конце 2020 года, когда с поверхности было поднято 250 плюс-минус 100 грамм материала, хотя изначально планировалось взять лишь 60.
Контейнер с образцами, который был спущен на Землю 24 сентября, будет доставлен в Космический центр Джонсона, где его изучат ученые. Основной аппарат же отправится к астероиду Апофис для новой миссии.
Как известно, Бенну является околоземным астероидом, который расположен где-то в 0,5 а.е от Земли. Он был открыт в 2013 году и считается, что он потенциально может упасть на Землю с вероятностью 1 к 4000.
Согласно оценкам его возраст составляет около 2 миллиардов лет.
Как сообщалось ранее, американский марсоход Perseverance смог доказать, что марсианская атмосфера пригодна для того, чтобы получать из нее кислород.