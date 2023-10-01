Солнце оторвало хвост редкой зеленой комете: происшествие попало на видео

Далеко не все ученые ожидали, что комета переживет сближение с Солнцем

Зеленая комета Нисимура, которая в начале сентября рекордно близко подошла к Солнцу, потеряла часть хвоста во время столкновения с солнечным штормом, однако вопреки ожиданиям смогла пережить его и еще сможет порадовать любителей космоса возможностью полюбоваться редким зрелищем.

Как сообщает Live Science, видео инцидента смог снять аппарат Solar Terrestrial Relations Observatory (STEREO-A), который принадлежит NASA. Как видно на кадрах, шлейф плазмы врезался в комету и оторвал ей хвост.

Сообщается, что инцидент произошел 22 сентября, когда Нисимура уже начала отдаляться от нашей звезды.

Стоит отметить, что некоторые ученые вообще не ожидали, что комета переживет путешествие к нашей звезде, поскольку она приблизилась на расстояние в 33 миллиона километров. Что, к слову меньше, чем расстояние от Солнца до Меркурия. Однако несмотря на скепсис, Нисимура все же смогла пережить это и благополучно начала движение в место своего происхождения — облако Оорта.

При этом столь опасный манёвр не повлиял на траекторию движения кометы, а потому согласно прогнозам ученых она двинется сначала в пояс астероидов между Землей и Марсом, где сможет "набрать сил" и вновь засиять в звездном небе. А потому наблюдатели с нашей планеты все еще смогут полюбоваться этим редким явлением.

Согласно расчетам, Нисимуру уже видели в небе около 430 лет назад, а потому скорее всего в следующий раз люди ее увидят еще нескоро.

Напомним, в NASA на днях опубликовали серию изображений из пяти самых загадочных объектов далекого космоса, известных астрономам.