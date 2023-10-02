Плавающие чудо-планеты. Телескоп Уэбба показал уникальные космические объекты, не поддающиеся объяснению

Космос продолжает нас удивлять

Ученые во время наблюдений через телескоп Джеймса Уэбба (James Webb) заметили "планеты" размером с Юпитер, свободно плавающие в космосе в туманности Ориона и даже вращающиеся друг вокруг друга. Интригуюет то, что эти объекты, кажется, движутся парами. Обнаружившие их ученые назвали их двойными объектами массы Юпитера (Jupiter-Mass Binary Objects) или "Джамбо" (" JuMBO ").

Причина их появления остается загадкой, а их обнаружение может свидетельствовать о существовании новой астрономической категории. "Телеграф" рассказывает, в чем уникальность "Джамбо":

Миры, не поддающиеся объяснению

Во время наблюдений были обнаружены десятки объектов размером с планету: они слишком малы, чтобы быть звездами, но также не подлежат традиционному определению планеты, поскольку не вращаются вокруг "отцовской" звезды. Эти объекты не поддавались объяснению, потому их назвали "двойными объектами массы Юпитера".

Это может свидетельствовать о существовании новой астрономической категории, так как смешивает существующие теории формирования звезд и планет, которые предполагают, что объекты размером с Юпитер не могут быть образованы посредством процесса, порождающего звезды внутри облаков пыли и газа, найденных в туманности. Guardian.

"Что-то не так с нашим пониманием образования планет, образования звезд — или обеих. Они не должны существовать ", — сказал Сэмюэль Пирсон, ученый Европейского космического агентства, работавший над наблюдениями.

JuMBO

Туманность Ориона – область звездообразования на расстоянии 1350 световых лет от Земли, расположенная в поясе северного полушария созвездия Ориона. Его давно изучают астрономы, но ученые, принимавшие участие в исследовании этого района с помощью нового телескопа Уэбба, говорят, что новые изображения являются "на сегодняшний день" лучшими.

"Джамбо", кажется, является меньшим классом газообразных объектов с температурой более 1000 градусов по Фаренгейту (более 500 градусов по Цельсию). Они разделены примерно в 200 раз большим расстоянием между Землей и Солнцем, вращаясь друг против друга на путях, занимающих более 20 тысяч лет. Возраст "Джамбо" — около 1 миллиона лет, то есть это младенцы в астрономических терминах

Одной из теорий их возникновения является то, что эти объекты выросли из областей туманности, где плотность материала была недостаточной для создания полноценных звезд. Другое — что они были созданы вокруг звезд, а затем выброшены в межзвездное пространство через разные взаимодействия. Гипотеза о выбросе является самой популярной.

ESA опубликует полное изображение M42 на своем портале EsaSky, позволяющем каждому исследовать общедоступные астрономические данные. Первоначальные документы с описанием опроса и открытия "Джамбо" размещены на сервере предыдущей печати.

JuMBO сразу привлекли внимание астрономов

"Моя реакция колебалась от: "Что??!" на "Вы уверены?" до "Это просто так странно!" "Как могут двойные планеты быть выброшены вместе? " Она сказала, что не существует моделей формирования планетной системы, которые предусматривали бы выброс двойных пар планет.

"Но… возможно, все регионы звездообразования содержат эти двойные Юпитеры (и, возможно, даже двойные Нептуны и двойные Земли), и у нас просто не было достаточно мощного телескопа, чтобы увидеть их раньше", — добавила она.

"Пальцы" из региона BN-KL в Орионе, образованные из газа, выброшенного при взрыве в центре плотного молекулярного облака

Новые наблюдения сложно объяснить, поскольку из сотен найденных объектов размером примерно с Юпитером десятки находятся в таких парах.

"Как вы можете выбросить две вещи из орбиты звезды в хаотическом взаимодействии и заставить их снова слипнуться?" — спросил профессор Марк МакКогрин, старший советник науки и исследований Европейского космического агентства (ESA).

Похоже, существует механизм, который формирует эти объекты, говорит профессор Мэтью Бейт, руководитель отдела астрофизики Эксетерского университета.

"Я не знаю, как объяснить большое количество объектов, которые они видели. Кажется, нам чего-то не хватает во всех теориях, которые мы имеем до сих пор. В последнее десятилетие многие из нас думали, что хорошо понимают формирование звезд. Итак, это действительно очень, очень удивительный результат, и мы собираемся многому научиться у него", — сказал Бейт.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда в октябре можно будет наблюдать лунное затмение одновременно с полной.