"Chandrayaan-3" втер носа російській "Луні-25". Як Індії вдалася історична посадка на Місяць

Індія приєдналася до елітного клубу країн, що змогли висадити свої апарати на Місяці

За три дні після того, як російський модуль "Луна-25" розбився об поверхню природного супутника Землі, Місяця, Індія ефектно посадила там свій модуль місії Chandrayaan-3. Обидві країни мали одну мету — вперше в історії доставити корабель на ще недосліджену сторону Місяця — південний полюс. Розповідаємо, як росіянам втерли носа ще й у космосі, там чим приваблює науковців південний полюс:

Космічні перегони

У космічних перегонах до Місяця беруть участь кілька країн і росія поспішала обігнати Індію, щоб першою посадити свою "Луну-25" на південному полюсі Місяця. Якщо Індія готувалася роками та обрала максимально довгий, повільний, але надійний шлях, то росія вирішила "зрізати".

Так, росія відправила свого корабля пізніше за Індію, а посадити його збиралася раніше. У Chandrayaan-3 було більше часу на те, щоб "роззирнутися" і вибрати на поверхні місце, що підходить для посадки. У цьому йому допоміг другий апарат Індії, що заздалегідь чергував на орбіті та дозволив внести зміни до траєкторії у разі, якщо в останній момент щось піде не так.

Орбітальна траєкторія Chandrayaan-3

А от у росії такого апарату не було, а була лише впевненість у своїх силах. Як зазначав перед запуском російської "Луни-25" глава Роскосмосу Юрій Борисов, ймовірність успіху експедиції становила 70%. Ціль була амбітною для росії, адже та не запускала нічого на Місяць ще з часів СРСР.

Чому це круто

Це місце ще ніколи не було досліджене. Привабливість південного полюса полягає в тому, що там може існувати заморожена вода, яка може підтримувати життя людських поселень на Місяці у майбутньому.

Таким чином елітний клуб космічних суперкраїн, які змогли висадитися на Місяць, тепер поповнився ще й Індією. Вона стане лише четвертою країною після США, колишнього Радянського Союзу та Китаю. Для Індії успішна посадка знаменує її становлення як космічної держави, оскільки уряд прагне стимулювати інвестиції в приватні космічні запуски та пов’язані з ними супутникові підприємства.

Як це було

Без перебільшень — для Індії це справді великий крок уперед. Люди по всій країні були прикуті до екранів телевізорів і читали молитви, коли космічний корабель наближався до поверхні. Chandrayaan-3 знадобилося набагато більше часу, щоб досягти Місяця, ніж місії Apollo у 1960-х та 1970-х роках, які прибули за лічені дні. Індія використовує набагато менш потужні ракети, ніж США. Це означає, що зонду довелося кілька разів облетіти Землю, щоб набрати швидкість.

Люди по всій Індії молилися за безпечну посадку "Вікрама". Фото: outlookindia.com.

Запуск космічного апарата відбувся 14 липня, він здійснив кілька обертів навколо Землі, збільшуючись у розмірах, поки 5 серпня не вийшов на орбіту Місяця. Потім він кружляв орбітою навколо Місяця, повільно наближаючись до нього. 17 серпня посадковий модуль "Вікрам", що на санскриті означає "доблесть", відокремився від рухової установки, підготувавши шлях для приземлення. Протягом останніх кількох днів камера посадкового модуля картографувала місячну поверхню, намагаючись знайти місце безпечної посадки "Вікрама".

Далі на Місяці буде розгорнутий шестиколісний місяцехід під назвою "Праг’ян". Обидва апарати проведуть дослідження, використовуючи різноманітні наукові інструменти. Вчені Індійської організації космічних досліджень (ISRO) проведуть серію експериментів протягом 14 днів, щоб дізнатися більше про склад місячного ґрунту та гірських порід. Крім льоду, шукатимуть поклади корисних копалин.

На місяцеході є зонд Ленгмюра RAMBHA-LP для дослідження плазми, прилад для термофізичних досліджень поверхні ChaSTE (вимірює теплопровідність ґрунту), трикомпонентний сейсмограф ILSA (Instrument for Lunar Seismic Activity), кутові відбивачі LRA для лазерної локації Місяця, надані NASA.

Останній етап приземлення "Вікрама"

Також Інструмент місячної сейсмічної активності (ILSA) вимірюватиме сейсмічність навколо місця посадки та окреслюватиме структуру місячної кори та мантії.

Значення цього дня для Індії — величезне, адже її не сприймали як сильну космічну державу. Натомість зараз ставки зросли і з крахом росії розстановка сил у космосі може змінитися, а місце росії може зайняти Індія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що знаходиться в середині Місяця. Вчені дали точну відповідь щодо наявності ядра у єдиного природного супутника Землі.