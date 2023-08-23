"Chandrayaan-3" утер нос российской "Луне-25". Как Индии удалась историческая посадка на Луну

Индия присоединилась к элитному клубу стран, которые смогли взорвать свои аппараты на Луне

Через три дня после того, как российский модуль "Луна-25" разбился о поверхность естественного спутника Земли, Луны, Индия эффектно посадила там свой модуль миссии Chandrayaan-3. Обе страны преследовали одну цель — впервые в истории доставить корабль на еще неисследованную сторону Луны — южный полюс. Рассказываем, как россиянам утерли нос еще и в космосе, там чем привлекает ученых южный полюс.

Космическая гонка

В космической гонке к Луне участвуют несколько стран и россия спешила обогнать Индию, чтобы первой посадить свою "Луну-25" на южном полюсе Луны. Если Индия готовилась годами и выбрала максимально длинный, медленный, но надежный путь, то россия решила "срезать".

Так, россия отправила своего корабля позже Индии, а посадить его собиралась раньше. У Chandrayaan-3 было больше времени на то, чтобы "взглянуть" и выбрать на поверхности подходящее место для посадки. В этом ему помог второй аппарат Индии, заранее дежуривший на орбите и позволивший внести изменения в траекторию в случае, если в последний момент что-нибудь пойдет не так.

Орбитальная траектория Chandrayaan-3

А вот у россии такого аппарата не было, а была только уверенность в своих силах. Как отмечал перед запуском российской "Луны-25" глава Роскосмоса Юрий Борисов, вероятность успеха экспедиции составила 70%. Цель была амбициозной для россии, ведь та не запускала ничего на Луну еще со времен СССР.

Почему это круто

Это место еще никогда не было исследовано. Привлекательность южного полюса в том, что там может существовать замороженная вода, которая может поддерживать жизнь человеческих поселений на Луне в будущем.

Таким образом, элитный клуб космических суперстран, которые смогли высадиться на Луну, теперь пополнился еще и Индией. Она станет только четвертой страной после США, бывшего Советского Союза и Китая. Для Индии успешная посадка знаменует ее становление как космического государства, поскольку правительство стремится стимулировать инвестиции в частные космические запуски и связанные с ними спутниковые предприятия.

Как это было

Без преувеличений, для Индии это действительно большой шаг вперед. Люди по всей стране были прикованы к экранам телевизоров и читали молитвы, когда космический корабль приближался к поверхности. Chandrayaan-3 потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь Луны, чем миссии Apollo в 1960-х и 1970-х годах, прибывших в считанные дни. Индия использует гораздо менее мощные ракеты, чем США. Это означает, что зонду пришлось несколько раз облететь Землю, чтобы набрать скорость.

Люди по всей Индии молились за безопасную посадку "Викрама". Фото:outlookindia.com.

Запуск космического аппарата состоялся 14 июля, он совершил несколько оборотов вокруг Земли, увеличиваясь в размерах, пока 5 августа не вышел на орбиту Луны. Затем он кружил по орбите вокруг Луны, медленно приближаясь к нему. 17 августа посадочный модуль "Викрам", что на санскрите означает "доблесть", отделился от двигательной установки, подготовив путь для приземления. В последние несколько дней камера посадочного модуля картографировала лунную поверхность, пытаясь найти место безопасной посадки "Викрама".

Далее на Луне будет развернут шестиколесный луноход под названием "Прагьян". Оба аппарата проведут исследования, используя всевозможные научные инструменты. Ученые Индийской организации космических исследований (ISRO) проведут серию экспериментов в течение 14 дней, чтобы узнать больше о составе лунной почвы и горных пород. Кроме льда будут искать залежи полезных ископаемых.

На луноходе есть зонд Ленгмюра RAMBHA-LP для исследования плазмы, прибор для термофизических исследований поверхности ChaSTE (измеряет теплопроводность почвы), трехкомпонентный сейсмограф ILSA (Instrument for Lunar Seismic Activity), угловые отражатели LRA для лазерной локации Луны.

Последний этап приземления "Викрама"

Также Инструмент лунной сейсмической активности (ILSA) будет измерять сейсмичность вокруг места посадки и определить структуру лунной коры и мантии.

Значение этого дня для Индии огромно, ведь ее не воспринимали как сильное космическое государство. Сейчас ставки выросли и с крахом россии расстановка сил в космосе может измениться, а место россии может занять Индия.

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