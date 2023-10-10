Российский космический модуль протекает на орбите: почему это большой позор для рф

Утечка может повлиять на миссии американцев

россия снова опозорилась в космосе после недавнего провального запуска станции "Луна-25". На этот раз на модуле "Наука" произошла утечка.

Об этом 9 октября сообщило NASA, передает spacenews.com, а позже подтвердили и в "Роскосмосе". Стоит отметить, что это третий подобный случай с российским оборудованием в космосе за менее чем год.

Так, в понедельник около 13:00 диспетчеры американского космического агентства заметили "хлопья", которые летели с многоцелевого российского научного модуля "Наука" в открытый космос. Впоследствии выяснилось, что произошла утечка системы охлаждения из резервного радиатора. Когда именно она началась, пока неизвестно, также нет информации о том, когда утечка будет устранена. Известно, что на 12 и 20 октября запланированы выходы в космос американцев и пока неясно, повлияет ли ЧП на эти планы. Что касается экипажа МКС, то ему опасность из-за утечки не угрожает.

Отметим, что за почти год у россии случалось несколько ЧП в космосе. Так, в декабре 2022 года сломалась система охлаждения на корабле "Союз МС-22" и его пришлось заменить другим. Из-за этого космонавты вернулись из миссии на Землю на 6 месяцев позже, чем планировалось.

В феврале 2023 года утечка теплоносителя произошла из системы охлаждения грузового корабля "Прогресс", из-за чего при посадке он обгорел. Причиной в обоих случаях назвали космический мусор, который мог нанести повреждения, или микрометеорит.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в августе 2023 года россия запустила в космос станцию "Луна-25", чтобы исследовать спутник Земли. Однако корабль расплющился о Луну из-за технических неполадок вскоре после запуска.