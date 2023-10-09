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Потрібно побачити кожному: 8 найкращих фото космосу всіх часів

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали найкращі фото NASA Новина оновлена 09 жовтня 2023, 01:03
Зібрали найкращі фото NASA. Фото Колаж "Телеграфу"

Відразу й не повіриш, що це реальні фото, а не комп’ютерна графіка

За щоденними тривогами і турботами від нас буває вислизає розуміння, наскільки дивовижний і різноманітний наш Всесвіт.

Щоб нагадати про це, ми приготували для вас 8 чудових фото космосу. Знімки опублікувало видання Times Now, назвавши їх найкращими фото всіх часів.

На цьому знімку зображені залишки наднової Кассіопея A. Це найяскравіше позасонячне радіоджерело на небі на частотах вище 1 ГГц, при цьому хмара речовини, що залишилася після вибуху, розширюється.

Касіопея A

Перша кольорова фотографія нашого Всесвіту, зроблена телескопом "Джеймс Вебб", — це скупчення галактик SMACS 0723. Знімок унікальний тим, що на ньому видно і те, що знаходиться за скупченням.

скупчення галактик SMACS 0723

Фото із сусідньої галактики, в якій гігантська червона туманність (NGC 2014) та менша синя (NGC 2020) є частиною зіркоутворюючої області.

Туманність Кіля (NGC 3372), яка знаходиться на відстані 7,6 тисячі світлових років від Землі.

Туманність Кіля (NGC 3372)

Галактика Вир М51, яка знаходиться за 37 млн світлових років від Землі.

Галактика Вир М51

Наднова SN 1987A, яка спалахнула на околиці туманності Тарантул за 51 кілопарсек від Землі. Світло від спалаху, яке досягло нашої планети в 1987 році, було видно неозброєним оком.

Наднова SN 1987A

Галактика NGC 3256 за 120 млн світлових років від Землі, у якій видно наслідки зіткнення двох галактик-титанів.

Галактика NGC 3256

Протозірка L1527 у сузір’ї Тельця за 460 світлових років від Землі схожа на пісочний годинник. Їй лише 100 тисяч років, і вчені вважають, що вона на ранній стадії створення зірки.

Протозірка L1527

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував найсмішніші фото дикої природи за 2023 рік, — їх теж варто побачити.

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