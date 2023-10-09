Потрібно побачити кожному: 8 найкращих фото космосу всіх часів

Відразу й не повіриш, що це реальні фото, а не комп’ютерна графіка

За щоденними тривогами і турботами від нас буває вислизає розуміння, наскільки дивовижний і різноманітний наш Всесвіт.

Щоб нагадати про це, ми приготували для вас 8 чудових фото космосу. Знімки опублікувало видання Times Now, назвавши їх найкращими фото всіх часів.

На цьому знімку зображені залишки наднової Кассіопея A. Це найяскравіше позасонячне радіоджерело на небі на частотах вище 1 ГГц, при цьому хмара речовини, що залишилася після вибуху, розширюється.

Перша кольорова фотографія нашого Всесвіту, зроблена телескопом "Джеймс Вебб", — це скупчення галактик SMACS 0723. Знімок унікальний тим, що на ньому видно і те, що знаходиться за скупченням.

Фото із сусідньої галактики, в якій гігантська червона туманність (NGC 2014) та менша синя (NGC 2020) є частиною зіркоутворюючої області.

Туманність Кіля (NGC 3372), яка знаходиться на відстані 7,6 тисячі світлових років від Землі.

Галактика Вир М51, яка знаходиться за 37 млн світлових років від Землі.

Наднова SN 1987A, яка спалахнула на околиці туманності Тарантул за 51 кілопарсек від Землі. Світло від спалаху, яке досягло нашої планети в 1987 році, було видно неозброєним оком.

Галактика NGC 3256 за 120 млн світлових років від Землі, у якій видно наслідки зіткнення двох галактик-титанів.

Протозірка L1527 у сузір’ї Тельця за 460 світлових років від Землі схожа на пісочний годинник. Їй лише 100 тисяч років, і вчені вважають, що вона на ранній стадії створення зірки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" публікував найсмішніші фото дикої природи за 2023 рік, — їх теж варто побачити.