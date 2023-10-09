Нужно увидеть каждому: 8 лучших фото космоса всех времен

Сразу и не поверишь, что это реальные фото, а не компьютерная графика

За ежедневными тревогами и заботами от нас бывает ускользает понимание, насколько удивительна и многообразна наша Вселенная.

Чтобы напомнить об этом, мы приготовили для вас 8 потрясающих фото космоса. Снимки опубликовало издание Times Now, назвав их лучшими фото всех времен.

На этом снимке изображены остатки сверхновой Кассиопея A. Это самый яркий внесолнечный радиоисточник на небе на частотах выше 1 ГГц, при этом облако вещества, которое осталось после взрыва, расширяется.

Первая цветная фотография нашей Вселенной, сделанная телескопом "Джеймс Вебб", — это скопление галактик SMACS 0723. Снимок уникален тем, что на нем видно и то, что находится за скоплением.

Фото из соседней галактики, в которой гигантская красная туманность (NGC 2014) и меньшая синяя (NGC 2020) являются частью звездообразующей области.

Туманность Киля (NGC 3372), которая находится на расстоянии 7,6 тысяч световых лет от Земли.

Галактика Водоворот М51, которая находится за 37 млн световых лет от Земли.

Сверхновая SN 1987A, которая вспыхнула на окраине туманности Тарантул за 51 килопарсек отЗемли. Свет от вспышки, который достиг нашей планеты в 1987 году, был виден невооруженным глазом.

Галактика NGC 3256 за 120 млн световых лет от Земли, в которой видно последствия столкновения двух галактик-титанов.

Протозвезда L1527 в созвездии Тельца за 460 световых лет от Земли похожа на песочные часы. Ей всего 100 тысяч лет, и ученые считают, что она на самой ранней стадии создания звезды.

Напомним, ранее "Телеграф" публиковал самые смешные фото дикой природы за 2023 год, — их тоже стоит увидеть.