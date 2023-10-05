Земле грозят смертельные наводнения: в опасности 20 стран, говорят ученые

Ученые не знают, как предотвратить смертельные наводнения

Земля прошла эру "глобального потепления" и перешла к эре "глобального кипения", и подтверждением этому стала потеря льда в Антарктиде и Арктике. Но на этом проблемы человечества не закончатся и в ближайшие годы климатические изменения подвергнут страны смертельным наводнениям.

Об этом сообщает Daily Mail. По прогнозам ученых, неутешительный сценарий ждет жителей 20 стран, где наибольшее количество городов.

Наиболее склонны к потенциально смертельным наводнениям страны, расположенные вдоль речных долин и бассейнов, а также в прибрежных районах. По данным исследователей, с каждым днем появляется все больше доказательств того, что изменения климата приведут к "экстремальным природным потрясениям".

С 1985 года населенные пункты на нашей планете стали активно расширяться, превращаясь из маленьких поселений в мегаполисы. Некоторые из этих городов и стран расположены в небезопасных зонах.

По словам исследователей, потенциально смертельные наводнения грозят таким государствам:

Нидерланды; Вьетнам; Лаос; Бангладеш; Фиджи; Бутан; Япония; Швейцария; Египет; Китай; Северная Корея; Австрия; Босния и Герцеговина; Хорватия; Черногория; Судан; Словения; Южная Корея; Мьянма (Бирма); Албания.

Фото: Daily Mail

Потепление климата происходит из-за того, что в атмосферу Земли выбрасывается много газов, в частности CO2 и метан. Из-за глобального потепления уже таят ледники в полярных регионах, а теплая вода попадает в океан, повышая уровень моря и усиливая наводнения. Более того, теплый воздух содержит больше воды, поэтому количество осадков в среднем увеличивается по всему миру, из-за чего угроза наводнений становится более реальной.

По прогнозам ученых, первыми под воду в случае смертельных наводнений пойдут именно прибрежные регионы. Вода тут может подняться на рекордные 150 см.

Авторы исследования считают, что их выводы станут полезными для градостроителей и власти во всем мире, а не только 20 стран, вошедших в список.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Антарктида может превратиться в цветущий континент. Однако ученые не видят в этом поводов для радости.