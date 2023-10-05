Земле грозят смертельные наводнения: в опасности 20 стран, говорят ученые
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Ученые не знают, как предотвратить смертельные наводнения
Земля прошла эру "глобального потепления" и перешла к эре "глобального кипения", и подтверждением этому стала потеря льда в Антарктиде и Арктике. Но на этом проблемы человечества не закончатся и в ближайшие годы климатические изменения подвергнут страны смертельным наводнениям.
Об этом сообщает Daily Mail. По прогнозам ученых, неутешительный сценарий ждет жителей 20 стран, где наибольшее количество городов.
Наиболее склонны к потенциально смертельным наводнениям страны, расположенные вдоль речных долин и бассейнов, а также в прибрежных районах. По данным исследователей, с каждым днем появляется все больше доказательств того, что изменения климата приведут к "экстремальным природным потрясениям".
С 1985 года населенные пункты на нашей планете стали активно расширяться, превращаясь из маленьких поселений в мегаполисы. Некоторые из этих городов и стран расположены в небезопасных зонах.
По словам исследователей, потенциально смертельные наводнения грозят таким государствам:
- Нидерланды;
- Вьетнам;
- Лаос;
- Бангладеш;
- Фиджи;
- Бутан;
- Япония;
- Швейцария;
- Египет;
- Китай;
- Северная Корея;
- Австрия;
- Босния и Герцеговина;
- Хорватия;
- Черногория;
- Судан;
- Словения;
- Южная Корея;
- Мьянма (Бирма);
- Албания.
Потепление климата происходит из-за того, что в атмосферу Земли выбрасывается много газов, в частности CO2 и метан. Из-за глобального потепления уже таят ледники в полярных регионах, а теплая вода попадает в океан, повышая уровень моря и усиливая наводнения. Более того, теплый воздух содержит больше воды, поэтому количество осадков в среднем увеличивается по всему миру, из-за чего угроза наводнений становится более реальной.
По прогнозам ученых, первыми под воду в случае смертельных наводнений пойдут именно прибрежные регионы. Вода тут может подняться на рекордные 150 см.
Авторы исследования считают, что их выводы станут полезными для градостроителей и власти во всем мире, а не только 20 стран, вошедших в список.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Антарктида может превратиться в цветущий континент. Однако ученые не видят в этом поводов для радости.