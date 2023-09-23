В Антарктиде зафиксировали необычную аномалию: ученые бьют тревогу

Чем меньше льда, тем хуже для животных и атмосферы в целом

Зима этого года на украинской научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде была холоднее предыдущей, несмотря на "плюсовой" рекорд. Однако ученые жалуются на тревожную аномалию — льда в Ледовитом океане минимальное количество.

Об этом рассказали в Национальном научном антарктическом центре. Ученые обеспокоены такими изменениями в Антарктиде.

Так, 3 июля на станции был зафиксирован рекорд плюсовой температуры в этом месяце за все годы наблюдений. Столбики термометров показали + 8,7 градуса. Предыдущий максимум в +5,6 градуса был зарегистрирован в июле 1965 года.

Рекорд обеспокоил ученых, так как антарктическая зима 2022 года и так стала наиболее теплой за всю историю наблюдений. Среднесуточная температура держалась на уровне -2 градуса. Однако в 2023 году зима вернулась к климатической норме последних десятилетий — среднесуточная температура была на уровне -3,3 в июне, -3,6 в июле и -6,3 в августе. А в самый холодный день была зафиксирована температура лишь -13,8, хотя средний показатель для этого периода от -15 до -30 градусов.

Как выяснили ученые, низкая зимняя температура стала следствием другой аномалии.

"Это вызвано другой аномалией – локальным теплым течением, появившимся вдоль Антарктического полуострова. Поэтому в этом году в акватории Вернадского мало плавучего льда, а устойчивый ледовый покров, который зимой обычно сковывает море вокруг нашего острова, вообще не образовывался", — объяснил Денис Пишняк, руководитель отдела физики атмосферы и геокосмоса НАНЦ.

Это повлияло на биологическую жизнь на острове. К примеру, из-за открытой воды раньше вернулись пингвины, а репродуктивный сезон тюленей Ведделла усложнился из-за недостатка льда, так как самки рожают в основном на морском льду.

Однако ледовая аномалия в украинском регионе Антарктики относительно незначительная по сравнению с площадью чистой воды с других сторон континента. В этом году уровень морского льда вокруг Антарктиды значительно ниже любого предыдущего зарегистрированного зимнего уровня.

Ученые бьют тревогу и заявляют, что возможны серьезные негативные последствия. Ледяной покров, как известно, отражает солнечные лучи в атмосферу и охлаждает воду. Если нет морского льда, то оголяются темные участки океана, которые поглощают солнечный свет. Из-за этого вода нагревается, что приводит к еще более интенсивному таянию льда.

"Если этот процесс будет продолжаться, то в будущем обычная роль Антарктики как регулятора глобальных температур и холодильника Планеты может нарушиться", — говорят ученые.

Для справки: времена года в Северном и Южном полушариях идут в противофазе: если в Украине лето, то в Антарктике – зима, и наоборот. Сейчас на ледяном континенте началась весна.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в NASA зарегистрировали летнюю аномалию. В 2023 году этот сезон стал самым жарким на Земле с начала мировых записей в 1880 году.