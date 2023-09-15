Впервые за всю историю: в NASA сказали, каким рекордом удивило лето 2023

Аномальная температура наделала много бед

Лето в 2023 году стало самым жарким на Земле с начала мировых записей в 1880 году. Новый рекорд привел к множеству неприятностей, таких как лесные пожары, сильные волны жары, а также сильные дожди.

Такое заявление сделали Ученые из Института космических исследований имени Годдарда NASA в Нью-Йорке. По их данным, вместе все три месяца лета были на 0,23 °C теплее, чем любое другое. Об этом пишет пресс-служба NASA.

При этом лето в этом году оказалось на 1,2 °C жарче средней температуры летних месяцев между 1951 и 1980 годами. Отмечается, что аномальная погода усилила лесные пожары в Канаде и Гавайях, привела к волнам сильной жары в Южной Америке, Японии, Европе и США, а также способствовала сильным дождям в Центральной Европе, Греции и Италии.

Рекордная жара продолжает тенденцию к глобальному потеплению. Согласно результатам научных наблюдений и анализов, оно вызвано, в первую очередь, выбросами парниковых газов от деятельности человека. Также тепла в глобальную атмосферу добавляют и природные события Эль-Ниньо в Тихом океане.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в августе этого года на Гавайях разбушевался один из самых крупных пожаров в истории Соединенных Штатов Америки. В результате происшествия погибли более 50 человек.