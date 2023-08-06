Градусники не справляются: Украину накрыла рекордная жара, местами разогрело до +60 градусов (фото, видео)

Выходить на улицу по такой погоде уже является испытанием

Первые дни последнего летнего месяца принесли в Украину рекордную жару, кульминация которой наступила в воскресенье, 6 августа. В этот день температура воздуха в большинстве областей перевалила за +30.

Как сообщает "Телеграф", наиболее жарким день стал для жителей восточных и юго-восточных областей, где температура воздуха на солнце перевалила за все адекватные рамки.

Так жители Днепра сообщили, что в городе находится невыносимо, поскольку температура воздуха на солнце переваливает за +50 градусов.

+40,5 градуса в салоне автомобиля

Термометр с шкалой до +50 градусов не смог описать насколько жарко в городе

Еще хуже дела обстоят в Запорожье. По сообщениям местных telegram-каналов там за пределами тени было зафиксировано +63 градуса.

Жаркий день в Запорожье

При этом местные жители показывают, что это не предел, так как поверхность автомобилей и вовсе разогрелась до +67 градусов.

Ходить по асфальту в это время тоже не будет большим удовольствием.

Чудовищная жара доставляет много проблем и военнослужащим ВСУ, которые находятся на фронте.

Вместе с тем, из-за резкого потепления в некоторых областях наблюдается весьма сильный ветер, который хоть и принес некоторое облегчение, но уже натворил бед.

Стоит отметить, что несмотря на нынешнюю аномальную жару, в целом август будет относительно прохладным. По данным Укргидрометцентра уже с понедельника, 7 августа, в стране начнет постепенно холодать, хотя ближе к средине месяца жара еще может вернуться.