Градусники не справляются: Украину накрыла рекордная жара, местами разогрело до +60 градусов (фото, видео)
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Выходить на улицу по такой погоде уже является испытанием
Первые дни последнего летнего месяца принесли в Украину рекордную жару, кульминация которой наступила в воскресенье, 6 августа. В этот день температура воздуха в большинстве областей перевалила за +30.
Как сообщает "Телеграф", наиболее жарким день стал для жителей восточных и юго-восточных областей, где температура воздуха на солнце перевалила за все адекватные рамки.
Так жители Днепра сообщили, что в городе находится невыносимо, поскольку температура воздуха на солнце переваливает за +50 градусов.
Еще хуже дела обстоят в Запорожье. По сообщениям местных telegram-каналов там за пределами тени было зафиксировано +63 градуса.
При этом местные жители показывают, что это не предел, так как поверхность автомобилей и вовсе разогрелась до +67 градусов.
Ходить по асфальту в это время тоже не будет большим удовольствием.
Чудовищная жара доставляет много проблем и военнослужащим ВСУ, которые находятся на фронте.
Вместе с тем, из-за резкого потепления в некоторых областях наблюдается весьма сильный ветер, который хоть и принес некоторое облегчение, но уже натворил бед.
Стоит отметить, что несмотря на нынешнюю аномальную жару, в целом август будет относительно прохладным. По данным Укргидрометцентра уже с понедельника, 7 августа, в стране начнет постепенно холодать, хотя ближе к средине месяца жара еще может вернуться.