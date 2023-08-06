Надо иметь с собой шляпу: в каких городах Украины в ближайшие дни больше всего припечет

Хотя в течение дня будет высокая температура, однако в большинстве городов предполагаются сильные порывы ветра

По прогнозам синоптиков в Украине постепенно приближається стабильно солнечная погода, так что в ближайшие дни лишь трем регионам повезет с прохладой в виде дождя.

Как сообщает Meteofor, ночью температура не будет падать ниже 22 градусов тепла.

Погода во Львове на 6-7 августа

В городе погода ожидается пасмурной с дождем. В воскресенье днем начнутся осадки, которые вечером завершатся. На следующий день только ночь будет сухой, а утром возобновится дождливая погода. Температура воздуха днем составит +17…30 градусов. Ночью колонки термометров покажут +17…19 °C. Ветер 6 августа будет дуть крепкий, максимальная скорость которого будет достигать 13 м/с, а 7 августа уменьшится до сильных 10 м/с.

Погода во Львове на 6-7 августа

Погода в Киеве на 6-7 августа

В столице Украины переменная погода. Если в воскресенье солнце будет "жарить", то в первый день рабочей недели утром возможен дождь, который днем должен завершиться. Днем температура в городе будет достигать +34...22 градусов, а ночью будет колебаться в пределах +21...26 °C. Крепкий ветер будет 6 августа и его максимальная скорость будет достигать 13 м/с. 7 августа ветер уменьшится до свежих 10 м/с.

Погода в Киеве на 6-7 августа

Погода в Харькове на 6-7 августа

На востоке Украины в воскресенье ветерок разгонит тучи и солнце будет прогревать землю. В понедельник днем ожидается мокрая погода. Температура воздуха днем будет составлять +33…35 градусов. Ночью столбики термометров покажут +22...24 °C. 6 августа дует сильный ветер, максимальная скорость которого составит 11 м/с. На следующий день увеличится до крепких 13 м/с.

Погода в Харькове на 6-7 августа

Погода в Донецке на 6-7 августа

На Донбассе ожидается максимальная дневная температура среди других областных центров. В течение двух дней на небе не будет хоть одного облака. Днем столбики термометров достигнут отметок +35…37 градусов, а ночью температура снизится до +24…25 °C. В воскресенье максимальная скорость крепкого ветра будет 14 м/с, в понедельник уменьшится до 12 м/с.

Погода в Донецке на 6-7 августа

Погода в Днепре на 6-7 августа

В воскресенье в городе небо будет ясным, а в понедельник ночью набегут тучи и не зря, потому что утром будет идти дождь. Там максимальная температура воздуха будет составлять днем +36…32 градусов. Ночью отметки термометров покажут +23...25 °C. Максимальная скорость ветра 6-7 августа составит крепкие 14 м/с.

Погода в Днепре на 6-7 августа

Погода в Одессе на 6-7 августа

В Одесской области синоптики обещают сплошную солнечную погоду. Воздух днем прогреется до +28…30 °C, а ночью отметки термометров снизятся до +22…24 градусов. В воскресенье в городе дует свежий ветер, его скорость достигает 8 м/с. На следующий день прогнозируется сильный ветер — 10 м/с.

Погода в Одессе на 6-7 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на выходных только на западе Украины пройдут грозовые дожди, а остальную территорию изрядно "поджарит" солнце.