Градусники не справляються: Україну накрила рекордна спека, подекуди розігріло до +60 градусів (фото, відео)

Виходити на вулицю за такою погодою вже є випробуванням

Перші дні останнього літнього місяця принесли в Україну рекордну спеку, кульмінація якої настала у неділю, 6 серпня. Цього дня температура повітря у більшості областей перевищила +30.

Як повідомляє "Телеграф", найбільш спекотним день став для мешканців східних та південно-східних областей, де температура повітря на сонці перевалила за всі адекватні рамки.

Так мешканці Дніпра повідомили, що у місті перебувати нестерпно, оскільки температура повітря на сонці перевалює за +50 градусів.

+40,5 градуси в салоні автомобіля

Термометр із шкалою до +50 градусів не зміг описати наскільки спекотно у місті

Ще гірші справи у Запоріжжі. За повідомленнями місцевих телеграм-каналів, там за межами тіні було зафіксовано +63 градуси.

Спекотний день у Запоріжжі

При цьому місцеві жителі показують, що це не межа, оскільки поверхня автомобілів взагалі розігрілася до +67 градусів.

Ходити по асфальту у цей час теж не буде великим задоволенням.

Жахлива спека завдає багато проблем і військовослужбовцям ЗСУ, які перебувають на фронті.

Водночас через різке потепління в деяких областях спостерігається сильний вітер, який хоч і приніс деяке полегшення, але вже накоїв лиха.

Варто зазначити, що попри нинішню аномальну спеку, загалом серпень буде відносно прохолодним. За даними Укргідрометцентру, вже з понеділка, 7 серпня, в країні почне поступово холодати, хоча ближче до середини місяця спека ще може повернутися.