Треба мати з собою капелюх: у яких містах України найближчими днями найбільше припече

Хоча протягом дня буде висока температура, однак в більшості міст передбачаються сильні пориви вітру

За прогнозами синоптиків в Україну поступово наближалась стабільно сонячна погода, тож найближчими днями лише трьом регіонам пощастить з прохолодою у вигляді дощу.

Як повідомляє Meteofor, вночі температура не падатиме нижче як 22 градуси тепла.

Погода у Львові на 6-7 серпня

У місті погода очікується похмурою з дощем. У неділю вдень мають початися опади, які ввечері завершаться. А наступного дня лише ніч буде сухою, а вранці поновиться дощова погода. Температура повітря вдень становитиме +17…30 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +17…19 °C. Вітер 6 серпня дутиме міцний, максимальна швидкість якого сягатиме 13 м/с, а 7 серпня зменшиться до сильних 10 м/с.

Погода у Львові на 6-7 серпня

Погода у Києві на 6-7 серпня

У столиці України — змінна погода. Якщо у неділю протягом дня сонце "смалитиме", то у перший день робочого тижня вранці ймовірний дощ, який вдень має завершитись. Удень температура у місті сягатиме +34…22 градусів, а вночі коливатиметься в межах +21…26 °C. Міцний вітер буде 6 серпня і його максимальна швидкість сягатиме 13 м/с. 7 серпня вітер зменшиться до свіжих 10 м/с.

Погода у Києві на 6-7 серпня

Погода у Харкові на 6-7 серпня

На сході України у неділю вітерець розжене хмари й сонце прогріватиме землю. У понеділок тільки вдень очікується мокра погода. Температура повітря вдень становитиме +33…35 градусів. Уночі стовпчики термометрів покажуть +22…24 °C. 6 серпня дме сильний вітер, максимальна швидкість якого сягатиме 11 м/с. Наступного дня збільшиться до міцних 13 м/с.

Погода у Харкові на 6-7 серпня

Погода у Донецьку на 6-7 серпня

На Донбасі очікується максимальна денна температура з поміж інших обласних центрів. Протягом двох днів на небі не буде хоч одної хмаринки. Удень стовпчики термометрів сягнуть позначок +35…37 градусів, а вночі температура знизиться до +24…25 °C. У неділю максимальна швидкість міцного вітру буде 14 м/с, у понеділок зменшиться до 12 м/с.

Погода у Донецьку на 6-7 серпня

Погода у Дніпрі на 6-7 серпня

У неділю у місті небо буде ясним, а у понеділок зночі набіжать хмари й не дарма, бо вже зранку зриватиметься дощ. Там максимальна температура повітря вдень становитиме +36…32 градусів. Уночі позначки термометрів покажуть +23…25 °C. Максимальна швидкість вітру 6-7 серпня складатиме міцні 14 м/с.

Погода у Дніпрі на 6-7 серпня

Погода в Одесі на 6-7 серпня

На Одещині синоптики обіцяють суцільно сонячну погоду. Повітря вдень прогріється до +28…30 °C, а вночі позначки термометрів знизяться до +22…24 градусів. У неділю у місті дме свіжий вітер, його швидкість сягає 8 м/с. Наступного дня прогнозується сильний вітер — 10 м/с.

Погода в Одесі на 6-7 серпня

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що на вихідних лише на заході України пройдуть грозові дощі, а решту території добряче "підсмажить" сонце.