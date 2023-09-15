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Вперше за всю історію: у NASA сказали, яким рекордом здивувало літо 2023 року

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Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
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Чим здивувала погода влітку 2023 року Новина оновлена 15 вересня 2023, 08:37
Чим здивувала погода влітку 2023 року. Фото Pixabay

Аномальна температура наробила багато бід

Літо у 2023 році стало найспекотнішим на Землі з початку світових записів у 1880 році. Новий рекорд спричинив безліч неприємностей, таких як лісові пожежі, сильні хвилі спеки, а також сильні дощі.

Таку заяву зробили вчені з Інституту космічних досліджень імені Годдарда NASA у Нью-Йорку. За їхніми даними, разом усі три місяці літа були на 0,23 °C теплішими, ніж будь-яке інше. Про це пише пресслужба NASA.

При цьому літо цього року виявилося на 1,2 °C спекотніше за середню температуру літніх місяців між 1951 і 1980 роками. Наголошується, що аномальна погода посилила лісові пожежі в Канаді та Гаваях, призвела до хвиль сильної спеки в Південній Америці, Японії, Європі та США, а також сприяла сильним дощам у Центральній Європі, Греції та Італії.

Рекордна спека продовжує тенденцію до глобального потепління. Згідно з результатами наукових спостережень та аналізів, воно спричинене насамперед викидами парникових газів від діяльності людини. Також тепла до глобальної атмосфери додають і природні події Ель-Ніньо в Тихому океані.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у серпні цього року на Гаваях розбушувалася одна з найбільших пожеж в історії Сполучених Штатів Америки. Внаслідок пригоди загинули понад 50 людей.

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#Рекорд #Спека #Літо #Температура