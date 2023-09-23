В Антарктиді зафіксували незвичну аномалію: вчені б’ють на сполох

Чим менше льоду, тим гірше для тварин та атмосфери загалом

Цьогорічна зима на українській науковій станції "Академік Вернадський" в Антарктиді була холоднішою за попередню, попри "плюсовий" рекорд. Проте вчені скаржаться на тривожну аномалію — льоду в Льодовитому океані мінімальна кількість.

Про це розповіли у Національному науковому антарктичному центрі. Вчені стурбовані такими змінами в Антарктиді.

Так, 3 липня на станції було зафіксовано рекорд плюсової температури цього місяця за всі роки спостережень. Стовпчики термометрів показали + 8,7 градуса. Попередній максимум +5,6 градуса був зареєстрований у липні 1965 року.

Рекорд стурбував вчених, оскільки антарктична зима 2022 року і без цього стала найбільш теплою за всю історію спостережень. Середньодобова температура трималася лише на рівні -2 градуси. Однак у 2023 році зима повернулася до кліматичної норми останніх десятиліть — середньодобова температура була на рівні -3,3 у червні, -3,6 у липні та -6,3 у серпні. А в найхолодніший день було зафіксовано температуру лише -13,8, хоча середній показник для цього періоду від -15 до -30 градусів.

Як з’ясували вчені, низька зимова температура стала наслідком іншої аномалії.

"Це викликано іншою аномалією — локальною теплою течією, що з’явилася уздовж Антарктичного півострова. Тому цього року в акваторії Вернадського мало плавучого льоду, а стійкий льодовий покрив, який взимку зазвичай сковує море навколо нашого острова, взагалі не утворювався", — пояснив Денис Пішняк, керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ.

Це вплинуло на біологічне життя на острові. Наприклад, через відкриту воду раніше повернулися пінгвіни, а репродуктивний сезон тюленів Ведделла ускладнився через нестачу льоду, оскільки самки народжують переважно на морському льоду.

Проте льодова аномалія в українському регіоні Антарктики є відносно незначною порівняно з площею чистої води з інших сторін континенту. Цього року рівень морського льоду навколо Антарктиди значно нижчий від будь-якого попереднього зареєстрованого зимового рівня.

Вчені б’ють на сполох і заявляють, що можливі серйозні негативні наслідки. Крижаний покрив, як відомо, відбиває сонячні промені в атмосферу та охолоджує воду. Якщо немає морського льоду, то оголюються темні ділянки океану, які поглинають сонячне світло. Через це вода нагрівається, що призводить до ще інтенсивнішого танення льоду.

"Якщо цей процес триватиме, то в майбутньому звичайна роль Антарктики як регулятора глобальних температур та холодильника Планети може порушитися", — кажуть вчені.

Для довідки: пори року у Північній та Південній півкулях йдуть у протифазі: якщо в Україні літо, то в Антарктиці – зима, і навпаки. Нині на крижаному континенті розпочалася весна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в NASA зареєстрували літню аномалію. У 2023 році цей сезон став найспекотнішим на Землі з початку світових записів у 1880 році.