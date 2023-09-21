Вчені знайшли новий вірус на рекордній глибині в Тихому океані: чи може він заразити людину

Чим особливий новий вірус та як давно він живе в океані

Світовий океан таїть у собі масу таємниць, — раніше там знайшли групу "дивних вірусів", а тепер у Тихому океані на глибині 8900 метрів у Маріанській западині виявили новий вірус. Вчені вже називають його "найглибшим" з усіх виявлених вірусів в океані за всю історію людства.

Новий вірус після геномного аналізу отримав назву vB_HmeY_H4907. За словами науковців, він вірус не може заразити людей, — пише Sky News.

За словами науковців, новий вірус не може заразити людей. Після геномного аналізу він отримав назву vB_HmeY_H4907. Виявлений вірус належить до категорії бактеріофагів, які інфікують бактерії і розмножуються всередині них. Бактеріофаги вважають найпоширенішими формами життя на планеті, вони відіграють ключову роль в екології океану, допомагаючи регулювати чисельність популяції та вивільняти поживні речовини.

Вірус vB_HmeY_H4907 має структуру, схожу на структуру бактерій халомонас, які часто зустрічаються в осадових відкладеннях і гейзерних отворах на дні моря.

Дно Маріанської западини є найглибшою точкою на Землі

Дослідники вважають, що вірус, ймовірно, широко поширений в океані, хоча й виявили його лише нещодавно. Морський вірусолог з Університету океану Китаю Мін Ван сказав, що це відкриття може надати інформацію для подальших досліджень виживання вірусів у найсуворіших і найбільш ізольованих середовищах на Землі.

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