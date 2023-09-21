Ученые обнаружили новый вирус на рекордной глубине в Тихом океане: может ли он заразить человека

Чем особен новый вирус и как давно он живет в океане

Мировой океан таит в себе массу тайн, ранее там нашли группу "странных вирусов", а теперь в Тихом океане на глубине 8900 метров в Марианской впадине обнаружили новый вирус. Ученые уже называют его "самым глубоким" из всех обнаруженных вирусов в океане за всю историю человечества.

Новый вирус после геномного анализа получил название vB_HmeY_H4907. По словам ученых, он вирус не может заразить людей, пишет Sky News.

По словам ученых, новый вирус не может заразить людей. После геномного анализа он получил название vB_HmeY_H4907. Обнаруженный вирус относится к категории бактериофагов, которые инфицируют бактерии и размножаются внутри них. Бактериофаги считаются наиболее распространенными формами жизни на планете, они играют ключевую роль в экологии океана, помогая регулировать численность популяции и высвобождать питательные вещества.

Вирус vB_HmeY_H4907 имеет структуру, похожую на структуру бактерий халомонас, часто встречающихся в осадочных отложениях и гейзерных отверстиях на дне моря.

Дно Марианской впадины является глубочайшей точкой на Земле.

Исследователи считают, что вирус, вероятно, широко распространен в океане, хотя и обнаружили его только недавно. Морской вирусолог из Университета океана Китая Мин Ван сказал, что это открытие может предоставить информацию для дальнейших исследований выживания вирусов в самых строгих и изолированных средах на Земле.

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