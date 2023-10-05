Землі загрожують смертельні повені: у небезпеці 20 країн, кажуть вчені

Вчені не знають, як запобігти смертельні повені

Земля пройшла еру "глобального потепління" і перейшла до ери "глобального кипіння", і підтвердженням цього стала втрата льоду в Антарктиді та Арктиці. Але на цьому проблеми людства не закінчаться і найближчими роками кліматичні зміни зазнають країни смертельних повеней.

Про це повідомляє Daily Mail. За прогнозами вчених, невтішний сценарій чекає на мешканців 20 країн, де найбільша кількість міст.

Найбільш схильні до потенційно смертельних повеней країни, що розташовані вздовж річкових долин та басейнів, а також у прибережних районах. За даними дослідників, з кожним днем з’являється все більше доказів того, що зміни клімату призведуть до "екстремальних природних потрясінь".

З 1985 року населені пункти на нашій планеті почали активно розширюватися, перетворюючись із маленьких поселень на мегаполіси. Деякі з цих міст та країн розташовані у небезпечних зонах.

За словами дослідників, потенційно смертельні повені загрожують таким державам:

Нідерланди; В’єтнам; Лаос; Бангладеш; Фіджі; Бутан; Японія; Швейцарія; Єгипет; Китай; Північна Корея; Австрія; Боснія і Герцеговина; Хорватія; Чорногорія; Судан; Словенія; Південна Корея; М’янма (Бірма); Албанія.

Фото: Daily Mail

Потепління клімату відбувається через те, що в атмосферу Землі викидається багато газів, зокрема CO2 та метан. Через глобальне потепління вже тануть льодовики в полярних регіонах, а тепла вода потрапляє в океан, підвищуючи рівень моря та посилюючи повені. Більше того, тепле повітря містить більше води, тому кількість опадів у середньому збільшується по всьому світу, через що загроза повеней стає реальнішою.

За прогнозами вчених, першими під воду у разі смертельних повеней підуть саме прибережні регіони. Вода тут може піднятися на рекордні 150 див.

Автори дослідження вважають, що їхні висновки стануть корисними для містобудівників та влади у всьому світі, а не лише 20 країн, що увійшли до списку.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Антарктида може перетворитися на квітучий континент. Проте вчені не бачать у цьому приводу для радості.