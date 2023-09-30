Антарктида може стати квітучим континентом: вчені пояснили, чому цьому не варто радіти

Одні види від цього виграють, але інші програють

На тлі температурних рекордів в останні роки вчені припускають, що незабаром Антарктида зміниться до невпізнання і більше не нагадуватиме царство вічного льоду.

Як йдеться у матеріалі ScienceAlert, дослідники з Вашингтонського університету вважають, що у 2022 році там було зафіксовано абсолютний температурний рекорд.

Хоча "Антарктична спека" склала -10 градусів за Цельсієм, чого достатньо, щоб замерзнути будь-якій людині, проте варто врахувати, що температурною нормою там вважаються позначки на 39 градусів нижче.

Таке потепління призводить до активного танення льодів, які оголюють більше темних ділянок ґрунту, які своєю чергою розігріваються ще швидше. Це призвело вчених до думки, що до 2100 ми побачимо квітучу Антарктиду, що не обов’язково на краще.

Зараз там ростуть два види квіткових рослин — щучник антарктичний і перлинниця антарктична. При цьому за період 2009-2018 тепліші весни призвели до того, що їх ареал зростання зріс на 20%.

Дослідники вважають, що в майбутньому ситуація посилиться і всі нові території стануть доступними для розселення цих рослин, а також, можливо, туди потраплять нові види, які можуть радикально змінити тамтешню екосистему. Хоча з одного боку, це може дати новий стимул для життя колонізувати незайняті ділянки Землі, але з іншого — старі види можуть просто не витримати конкуренції з "колоністами" і назавжди зникнути.

Нагадаємо, українські вчені повідомляли, що в Антарктиді цього року зима була холоднішою за попередню, проте вчені скаржаться на тривожну аномалію — льоду там стало рекордно мало.