Антарктида может стать цветущим континентом: ученые объяснили, почему этому не стоит радоваться

Одни виды от этого выиграют, но другие проиграют

На фоне температурных рекордов в последние годы, ученые предполагают, что вскоре Антарктида изменится до неузнаваемости и более не будет напоминать царство вечного льда.

Как говорится в материале ScienceAlert, исследователи из Вашингтонского университета считают, что в 2022 году там был зафиксирован абсолютный температурный рекорд.

Хотя "Антарктическая жара" составила -10 градусов по Цельсию, чего достаточно, чтобы замерзнуть любому человеку, однако стоит учесть, что температурной нормой там считаются отметки на 39 градусов ниже.

Такое потепление приводит к активному таянию льдов, которые обнажают больше темных участков почвы, которые в свою очередь разогреваются еще быстрее. Это привело ученых к мысли, что до 2100 года мы увидим цветущую Антарктиду, что не обязательно к лучшему.

Сейчас там растут два вида цветковых растений — луговик антарктический и колобантус кито. При этом за период 2009-2018 более теплые весны привели к тому, что их ареал роста возрос на 20%.

Исследователи считают, что в будущем ситуация усугубится и все новые территории станут доступными для расселения этих растений, а также возможно туда попадут новые виды, которые могут радикально изменить тамошнюю экосистему. Хоть с одной стороны, это может дать новый стимул для жизни колонизировать незанятые участки Земли, но с другой — старые виды могут попросту не выдержать конкуренции с "колонистами" и навсегда исчезнуть.

Напомним, украинские ученые сообщали, что в Антарктиде в этом году зима была холоднее предыдущей, однако ученые жалуются на тревожную аномалию — льда там стало рекордно мало.