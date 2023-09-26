Вся суша перетвориться на пустелю: у вчених поганий прогноз про майбутнє Землі

Прогноз про майбутнє Землі невтішний, кажуть вчені

"Дюна" може стати реальністю – вчені зробили припущення, яке майбутнє чекає планету Земля через 250 млн років.

Команда європейських учених прогнозує, що до 92% території Землі може стати непридатною для життя ссавців. Такий висновок зробили вчені, змоделювавши наслідки континентального дрейфу. Результати досліджень опубліковані в нещодавньому випуску журналу Nature Geoscience, пише сайт Nature.

Відомо, що земні материки не стоять на одному місці — з періодичністю в 500–600 мільйонів років блоки континентальної кори збираються в єдиний суперконтинент, який потім знову розпадається на окремі фрагменти.

Ймовірний зовнішній вигляд Пангеї Ультіма. Джерело: Alex Farnsworth and Chirs Scotese

Зараз планета Земля переживає черговий цикл такого розпаду, але це тимчасове явище — у майбутньому земні материки знову почнуть збиратися в єдине ціле. Про це свідчать результати комп’ютерного моделювання: відповідно до прогнозів вчених, може утворитися новий суперконтинент під назвою Пангея Ультіма. Новоутворений суперконтинент сформується на екваторі приблизно за 250 млн років, коли Атлантичний океан скоротиться, а афро-євразійський континент, що злився, вріжеться в Північну та Південну Америку.

Кліматична карта Пангеї Ультіма. Джерело: Alex Farnsworth and Chirs Scotese

Вчені припускають, що злиття материків проявлятиметься зростанням вулканічної активності, яка викине в атмосферу величезну кількість вуглекислого газу, що призведе до серйозного нагрівання планети. Регіони в центрі суперконтиненту, далеко від моря, перетворяться на пустелі, в яких зможуть жити лише далеко не всі ссавці. Нестача вологи також зменшить кількість кремнію, що вимивається в океани, який зазвичай видаляє CO₂ з атмосфери. Також необхідно враховувати й Сонце. Через 250 млн років його світність збільшиться на 2,5%, що спричинить непоправні кліматичні зміни.

Відповідно до найгіршого сценарію, коли рівень вуглекислого газу сягне 1120 частин на мільйон, що більш ніж удвічі вище за нинішній рівень, лише 8% поверхні планети (прибережні та полярні райони) все ще будуть придатні для життя більшості ссавців. Зараз цей показник становить близько 66%. Подібні процеси неминуче призведуть до масового вимирання та повної перебудови всієї екосистеми планети.

Втім, це не єдина модель формування Пангеї Ультіма — за іншими сценаріями вона може утворитися не в екваторіальних широтах, а в районі північного полюса, що призведе до більш холодного клімату.

Крім того, геологи наголошують, що Пангея та інші попередні суперконтиненти мали великі внутрішні пустелі. Зокрема, аналогічні процеси спостерігалися під час тріасово-юрського вимирання близько 200 млн років тому. Тому формування Пангеї Ультіма лишається науковим припущенням щодо майбутнього нашої планети.

Раніше "Телеграф" писав, що Земля страждає від "кліматичного зриву" через температурні рекорди в літні місяці.