Вся суша превратится в пустыню: ученые озвучили плохой прогноз о будущем Земли

Прогноз о будущем Земли неутешителен, говорят ученые

"Дюна" может стать реальностью – ученые сделали предположение, какое будущее ждет планету Земля через 250 млн лет.

Команда европейских ученых прогнозирует, что до 92% территории Земли может оказаться непригодной для жизни млекопитающих. Такой вывод сделали учёные, смоделировав последствия континентального дрейфа. Результаты исследований опубликованы в недавнем выпуске журнала Nature Geoscience, пишет сайт Nature.

Известно, что земные материки не стоят на одном месте — с периодичностью в 500–600 миллионов лет блоки континентальной коры собираются в единый суперконтинент, потом опять распадающийся на отдельные фрагменты.

Возможен внешний вид Пангеи Ультима. Источник: Alex Farnsworth and Chirs Scotese

Сейчас планета Земля переживает очередной цикл такого распада, но это временное явление – в будущем земные материки снова начнут собираться в единое целое. Об этом свидетельствуют результаты компьютерного моделирования: согласно прогнозам ученых, может образоваться новый суперконтинент под названием Пангея Ультима. Новообразованный суперконтинент сформируется на экваторе примерно за 250 млн лет, когда Атлантический океан сократится, а слившийся афро-евразийский континент врежется в Северную и Южную Америку.

Климатическая карта Пангеи Ультима. Источник: Alex Farnsworth and Chirs Scotese

Ученые предполагают, что слияние материков будет проявляться ростом вулканической активности, которая выбросит в атмосферу огромное количество углекислого газа, что приведет к серьезному нагреву планеты. Регионы в центре суперконтинента, вдали от моря, превратятся в пустыни, в которых смогут жить лишь далеко не все млекопитающие. Недостаток влаги также уменьшит количество вымываемого в океаны кремния, который обычно удаляет CO₂ из атмосферы. Также нужно учесть и Солнце. Через 250 млн лет его светимость увеличится на 2,5%, что повлечет за собой непоправимые климатические изменения.

Согласно худшему сценарию, когда уровень углекислого газа достигнет 1120 частей на миллион, что более чем вдвое выше нынешнего уровня, лишь 8% поверхности планеты (прибрежные и полярные районы) все еще будут пригодны для жизни большинства млекопитающих. Сейчас этот показатель составляет около 66%. Подобные процессы неизбежно приведут к массовому вымиранию и полной перестройке всей экосистемы планеты.

Впрочем, это не единственная модель формирования Пангеи Ультима – по другим сценариям она может образоваться не в экваториальных широтах, а в районе северного полюса, что приведет к более холодному климату.

Кроме того, геологи подчеркивают, что Пангея и другие предыдущие суперконтиненты обладали большими внутренними пустынями. В частности, аналогичные процессы наблюдались во время триасово-юрского вымирания около 200 млн. лет назад. Поэтому формирование Пангеи Ультима остается научным предположением о будущем нашей планеты.

Ранее "Телеграф" писал, что Земля страдает от "климатического срыва" из-за температурных рекордов в летние месяцы.