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Заряд позитива на весь день: показали самые смешные фото дикой природы за 2023 год

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
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Собрали самые смешные фото-финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023 Новость обновлена 06 октября 2023, 01:00
Собрали самые смешные фото-финалисты Comedy Wildlife Photography Awards 2023. Фото telegraf.com.ua

Снимки со всего мира, как животные балуются, танцуют, развлекаются и охотятся, — это стоит увидеть

Хорошее настроение бывает просто смывает потоком плохих новостей о потерях и трагедиях, — такова уж реальность сегодняшних дней в Украине. И потому как никогда важно стараться сохранять позитив и радость.

И в этом могут помочь веселые фото дикой природы и животных, — к примеру, фото-финалисты престижной премии Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Многие фотографы соревнуются за право получить 500 фунтов стерлингов (более 22 тысяч гривен) за самое смешное фото дикой природы года. Жюри премии уже выбрало более 40 снимков-финалистов конкурса.

"Телеграф" выбрал из них самые смешные, по мнению редакции, — на них животные и рыбы развлекаются, танцуют, играют на воображаемой гитаре, забавно потягиваются, попадают в курьезные ситуации и просто так сами по себе смешно выглядят.

Что это? Это птица? Это самолёт?
Смешные фото дикой природы и животных - Смешная обезьяна нюхает хвост
Ммм, а пахне як
Смешные фото дикой природы и животных - Смешной медведь махает лапой
Меня сфотографируйте, меня сфотографируйте!
Эта зверушка явно хотела стать балериной
Смешные фото дикой природы и животных
Мама-обезьянка будто собирает малыша-обезьяну в школу
Смешные фото дикой природы и животных
Малышу забыли сказать, что курение вредно для здоровья
Смешные фото дикой природы и кошек
В конце концов, дикие кошки в душе тоже просто кошки
Смешные фото рыб
Рыбьи разборки
Смешные фото дикой природы и животных - Смешная птица
Это выглядит больно
Смешные фото дикой природы и животных - Смешная птица
Зато белый и пушистый
Смешные фото дикой природы и животных - Смешная птица
Хоба!
Смешные фото дикой природы и животных - Смешная обезьяна
Место для поцелуев
Смешные фото дикой природы и животных - Кони танцуют
Лошади танцуют
Смешные фото дикой природы и животных - Кенгуру дерутся и танцуют
Бои кенгуру
Смешные фото дикой природы и животных - Смешной бобер
К*рва бобер!
Смешные фото дикой природы и животных - Смешной лемур
Смешные фото дикой природы и животных - Смешные медведи
Смешные фото дикой природы и животных - Смешная сова
Кажется, эта сова знает, что такое понедельники
Красиво жить не запретишь
Смешное фото кенгуру играет на воображаемой гитаре
Этому кенгуру явно не хватает гитары

Напомним, ранее мы показывали, какие фото были признаны самыми смешными снимками дикой природы в прошлом, — тогда победила обезьянка на канате и голубь с листиком на клюве.

Также "Телеграф" рассказывал, какие вещи в вашем доме могут навлечь беду, с ними стоит быть аккуратными.

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#Животные #Юмор