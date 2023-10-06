Заряд позитива на весь день: показали самые смешные фото дикой природы за 2023 год

Снимки со всего мира, как животные балуются, танцуют, развлекаются и охотятся, — это стоит увидеть

Хорошее настроение бывает просто смывает потоком плохих новостей о потерях и трагедиях, — такова уж реальность сегодняшних дней в Украине. И потому как никогда важно стараться сохранять позитив и радость.

И в этом могут помочь веселые фото дикой природы и животных, — к примеру, фото-финалисты престижной премии Comedy Wildlife Photography Awards 2023.

Многие фотографы соревнуются за право получить 500 фунтов стерлингов (более 22 тысяч гривен) за самое смешное фото дикой природы года. Жюри премии уже выбрало более 40 снимков-финалистов конкурса.

"Телеграф" выбрал из них самые смешные, по мнению редакции, — на них животные и рыбы развлекаются, танцуют, играют на воображаемой гитаре, забавно потягиваются, попадают в курьезные ситуации и просто так сами по себе смешно выглядят.

Что это? Это птица? Это самолёт?

Ммм, а пахне як

Меня сфотографируйте, меня сфотографируйте!

Эта зверушка явно хотела стать балериной

Мама-обезьянка будто собирает малыша-обезьяну в школу

Малышу забыли сказать, что курение вредно для здоровья

В конце концов, дикие кошки в душе тоже просто кошки

Рыбьи разборки

Это выглядит больно

Зато белый и пушистый

Место для поцелуев

Лошади танцуют

Бои кенгуру

Кажется, эта сова знает, что такое понедельники

Красиво жить не запретишь

Этому кенгуру явно не хватает гитары

Напомним, ранее мы показывали, какие фото были признаны самыми смешными снимками дикой природы в прошлом, — тогда победила обезьянка на канате и голубь с листиком на клюве.

Также "Телеграф" рассказывал, какие вещи в вашем доме могут навлечь беду, с ними стоит быть аккуратными.